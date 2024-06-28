Як гарно привітати з Днем Конституції України: вітання в прозі та віршах, картинки українською мовою

Дату святкування обрали на честь дня підписання Конституції України 28 червня 1996 року. Це не лише важливе, але й дуже радісне свято, тому українці традиційно вітають один одного з ним за допомогою листівок, красивих слів та віршів.

Привітання з Днем Конституції України у віршах та прозі

Конституція наша — Закон,

Оберіг української нації,

Береже вона права кордони

В соціальних життя ситуаціях.



Громадянам гарант і права,

Захист, мудрість вона і основа,

Конституція наша жива,

України святиня й обнова!

З Днем Конституції України / Фото: ТСН.ua

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Всіх українців хочу привітати з Днем Конституції України! Хочу побажати, щоб закони оберігали, захищали та гарантували безпеку і свободу у власній державі. Бажаю кожному громадянину активної громадянської свідомості та патріотичної позиції, а ще розвитку та процвітання!

З Днем Конституції України / Фото: ТСН.ua

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З Днем Конституції

Всіх пересічних громадян!

Щоб українці жили

Лише за законом!



Нехай права наші

Лунають навкруги,

Щоб не були вони для влади

Пустим дзвоном!

З Днем Конституції України / Фото: ТСН.ua

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Вітаю з Днем Конституції України. Бажаю миру, щастя та великих можливостей для досягнення успіху, для втілення мрій. Бажаю усім серцем любити свою країну. Бажаю усіма силами робити своє життя прекрасним. Бажаю бути прикладом гідного громадянина України. Бажаю залишатися чудовою людиною відкритої душі.

З Днем Конституції України / Фото: ТСН.ua

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З Днем Конституції вітаю,

Усім здоров’я я бажаю!

Нехай обов’язки свої

Завжди виконують усі.



Ну і нехай наша держава

Дотримується завжди права,

Щоб пересічні наші українці

Жили щасливо — в столиці і глибинці!

З Днем Конституції України / Фото: ТСН.ua

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Щиро вітаю з Днем Конституції України! Хочу побажати у цей день згадувати лиш найкраще про країну, радіти життю та цінувати, підтримувати нашу Батьківщину ще більше.

З Днем Конституції України / Фото: ТСН.ua

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День Конституції для нас

Є захистом й гарантом права!

Ми щиро привітаємо вас,

Щоб доля тільки щастя знала.



Живіть завжди в добрі й теплі

Під охороною держави.

Людині треба на землі,

Права щоб істину держали!

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