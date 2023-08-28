Як мати гарний вигляд жінкам після 50 років: стилісти назвали 6 кольорів одягу, які їм пасують

Які кольори одягу омолоджують жінок за 50 та роблять їх привабливішими

З віком зовнішність жінки змінюється - і не лише вага, форми, а й те, як виглядає на жінці колись звичний одяг та його кольори. Це змушує жінок часто навіть підсвідомо бути обережнішим з вибором одягу того чи інакшого кольору.

Часто густо жінки старше 50 років через те, що бояться за свій вигляд, уникають багатьох кольорів, які, навпаки, можуть їм підійти якнайкраще.

Стилісти Елізабет Косіч та Керол Девідсон розповіли які шість кольорів, на їх думку, знадобляться жінкам після 50.

Темно-синій колір

З віком наше волосся сивіє, шкіра темніє, а одяг темного кольору робить наш образ ще похмурішим. Особливо це стосується чорного кольору, найрізкішого зі всіх темних кольорів. Стилісти рекомендують його замінити на темно-синій. Темно-синій колір добре поєднується зі світлими та пастельними кольорами, не такий гнітючий як чорний.

Кольори для жінок після 50

2. М'який білий колір

На думку стилістів певні відтінки білого доречні для жінок елегантного віку, зможуть надати її образу свіжості та молодості.

Яскраво білий може бути занадто яскравим для жінки після 50 та буде занадто виділяти її обличчя, відтінок слонової кості може надати обличчю жовто-зеленого відтінку.

Рішення, які вони пропонують - це м'який білий колір. М'який чи ніжно білий "який є основним елементом гардероба протягом усього року, універсально підходить для всіх відтінків шкіри». Крім того, за ними простіше доглядати.

Колір одягу

3. Малиново-червоний відтінок

З віком багато хто з жінок тяжіє до нейтральних кольорів.Але це не зовсім вірно, не потрібно відмовлятися від яскравих кольорів. Якщо вам за 50 і ви хочете внести вау-ефект у свій гардероб, стилісти рекомендують головний відтінок 2023 року за версією Pantone - Viva Magenta, малиново-червоний колір. Не обов'язково це повинний бути малиново червоне плаття чи костюм. -- шарф, жакет, пояс чи сумка такого виразного відтінку розбавлять буденний образ.

Фото https://bestlifeonline.com/ Колір одягу, який омолоджує

4. Бордовий колір

Ще один відтінок червоного кольору рекомендують використовувати стилісти жінками після 50 у своєму гардеробі - це бордовий колір. Це «елегантний і вишуканий відтінок, який додає нотку розкоші в будь-який ансамбль». Можна носити бордовий колір або використовувати його як акцент, що надасть вишуканості вашому стилю.

Колір одягу

5. М'який рожевий колір

Якщо пурпурний і бордовий здаються занадто сміливими жінкам елегантного віку, зверніть увагу на більш м’яких рожеві відтінки. Хоч деякі люди після певного віку уникають рожевого, «вважаючи, що він надто молодіжний або недостатньо універсальний», але це точно не так.

«М’який рожевий рум’янець вносить тонкий відтінок жіночності та додає освіжаючий колір вбранню». Цей відтінок добре підходить під різні відтінки шкіри, його можна використовувати як у повсякденному, так і в офіційному образі.

Кольори одягу жінок після 50

6. Оливково-зелений колір

У 2023 році зелений став великим трендом. А оливково-зелений одяг відтінок - це «добріший, ніжніший нейтральний зелений колір, який представлений у діапазоні світлих, темних, теплих і холодних відтінків».

Оливково-зелений колір можна поєднувати з різними акцентними кольорами, він гарно комбінується зі спокійними нейтральними відтінками – сірим, бежевим, молочним.

Колір одягу

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