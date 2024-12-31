Як готують картопляне пюре італійці: страва має вершковий смак і ніжну консистенцію

Італійські кухарі переконані, що в пюре не обов’язково додавати молоко та вершкове масло, щоб воно мало неперевершений смак.

В Італії популярний гарнір із картоплі готують зовсім не так, як, наприклад, в Україні. Італійці практично не використовують молоко, вершки чи вершкове масло. Однак пюре все одно виходить ніжним і надзвичайно смачним. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Ukr.Media", як приготувати найсмачніше пюре за рецептом італійських кухарів.

Як приготувати картопляне пюре по-італійськи

Візьміть потрібну кількість картоплі й наріжте на середні шматочки. Покладіть картоплю в каструлю, додайте п’ять-сім зубчиків часнику, залийте водою і одразу насипте потрібну кількість солі.

Поставте каструлю на плиту і варіть картоплю до повної готовності. Коли картопля звариться, злийте воду в якусь ємність, вона буде потрібна для приготування пюре.

Потовчіть картоплю з часником до однорідної консистенції, додайте 60 мл оливкової олії. Потім поступово додайте до картопляного пюре воду, постійно помішуючи страву. Пюре вийде ніжним, ароматним і матиме насичений вершковий смак.

Читайте також:

Як правильно вибирати консерви в магазині, щоб не помилитися

Проста смажена цибуля перетвориться на вишукану карамелізовану закуску: як приготувати

Чому не можна зливати рідину з банок із горошком: про це варто знати кожній господині