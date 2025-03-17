Як і де висівати петрушку, щоб вона рясно зійшла, швидко росла і не пожовтіла

Весна – це найгарячіша пора для городників, і вже в березні українські господарі висівають петрушку. Ця зелень належить до ранньої городини, не боїться морозів і швидко сходить, однак варто дотримуватися деяких рекомендацій щодо її висівання. Тоді можна буде ласувати зеленню до самих морозів. Розповідаємо, як правильно сіяти петрушку, де саме, щоб вона рясно зійшла, гарно росла і не пожовкла.

Де не можна сіяти петрушку, бо вона погано зростатиме й пожовкне

Спочатку треба вибрати правильну ділянку для зелені. Не рекомендовано сіяти петрушку на відкритому сонці, вона не любить прямих палючих променів. На такій грядці земля сильно нагрівається та швидко пересихає, тому петрушка буде кволою, сухою і жовтою. Ідеальним місцем для цієї зелені буде затінок. Однак на ділянці має бути достатньо сонця, бо зелень погано зійде.

Також не варто сіяти петрушку там, де є застій води, бо коріння почне гнисти, жовтітиме листя і зелень не матиме характерного кольору, аромату й смаку. Тому в низині петрушку в жодному разі садити не можна.

Як сіяти петрушку, щоб вона рясно зійшла, була зеленою, ароматною та соковитою

Період висівання. Найкраще сіяти петрушку, коли середньодобова температура становить 5 градусів — щоб була добре прогріта земля. Тоді зелень швидко зійде і гарно ростиме. Найсприятливішими для висівання петрушки будуть березень-квітень, також можливий початок травня.

Найкраще сіяти петрушку, коли середньодобова температура становить 5 градусів — щоб була добре прогріта земля. Тоді зелень швидко зійде і гарно ростиме. Найсприятливішими для висівання петрушки будуть березень-квітень, також можливий початок травня. Поливання. Петрушці треба помірна волога, щоб вона була соковитою й ароматною. Однак не варто її сіяти там, де ґрунтові води перебувають близько до поверхні.

Петрушці треба помірна волога, щоб вона була соковитою й ароматною. Однак не варто її сіяти там, де ґрунтові води перебувають близько до поверхні. Ґрунт. Перед висіванням петрушки ділянку варто підживити органікою – перегноєм чи компостом, можна також мінеральними добривами.

Перед висіванням петрушки ділянку варто підживити органікою – перегноєм чи компостом, можна також мінеральними добривами. Підготовка насіння. Замочіть насіння петрушки на 24 години в теплій воді — тоді зелень зійде рясніше і значно швидше.

Замочіть насіння петрушки на 24 години в теплій воді — тоді зелень зійде рясніше і значно швидше. Висівання. За два дні до висівання петрушки треба полити ґрунт, щоб земля встигла увібрати вологу. Насіння варто сіяти на глибину до 2 сантиметрів і не надто густо. Відстань між борознами має бути до 20 сантиметрів.

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