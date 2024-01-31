Як і навіщо садити огірки в окріп: давній, швидкий спосіб вирощування овочів

Досвідчені дачники практикують такий спосіб вирощування огірків, як посадку в окріп. Це спосіб дозволить отримати швидкі паростки, і його можна застосувати як для пророщування розсади, так і для посівів у ґрунт.

Спосіб цей давнішній та добре себе зарекомендував. Ще у 70-х роках минулого століття в колгоспах розсаду овочів вирощували у парниках саме у такий спосіб. Проводився посів у середині чи наприкінці лютого. Робили подушку з гною, поверх клали шар родючого ґрунту, по якому в борозенки глибиною в пів сантиметра сіяли насіння і пригортали його ґрунтом. Сходи потрібно було одержати швидко, тому, щоб прогріти ґрунт на глибину 5 см поливали окропом. Пар було видно здалеку. Після цього посіви накривали заскленими рамами, а поверх них – солом'яними або очеретяними матами. Через пару днів підіймалися сходи. Коли вони з'являлися мати на день забирали, щоб сіянці отримували світло крізь скло, а на ніч їх знову накривали матами.

Як посадити огірки в окріп на розсаду чи для відкритого ґрунту в домашніх умовах

Для цього способу потрібно підготувати місткості та землю.

Наповнити місткості землею, полити окропом.

На поверхню покласти насіння і трохи втиснути всередину, після чого злегка прикрити землею.

Місткості затягнути плівкою і поставити в тепле місце.

Коли з'являться паростки, плівку зняти та доглядати за огірками, як звичайно.

Сходи з'являться на третій, четвертий день, залежно від сорту. Доки під плівкою не з’явився паросток, знімати її не можна.

Окріп використовувався тільки для отримання швидких паростків, інші дії стандартні. У такий спосіб, в окріп можна сіяти насіння інших овочевих культур.

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