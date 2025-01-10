Як і з чим прати нижню білизну, щоб не було інфекцій та подразнення: запам'ятайте кілька правил

Гігієна є дуже важливою в нашому житті. З дитинства нас вчать мити руки перед їжею, не ставити брудні пальці до рота, регулярно змінювати постільну білизну та прати речі після кожного використання. Однак, фахівці з гігієни стверджують, що цього недостатньо.

Не забувайте про чистоту спідньої білизни, яку, за словами лікарів, потрібно прати не менше ніж за 60 градусів. В іншому разі багато бактерій залишатимуться на тканині й можуть завдати шкоди вашому здоров'ю.

Не комбінуйте спідню білизну з кухонними рушниками під час прання на низьких температурах, адже забруднення з трусиків можуть потрапити на інші речі, і це навряд чи вам сподобається.

Імунологи підтримують цю думку, наголошуючи, що навіть температура в 60 градусів може бути недостатньою для повного знищення бактерій. Якщо ваша спідня білизна не витримає високих температур, використовуйте спеціальні дезінфікуючі засоби для прання, щоб уникнути можливих проблем.

Хоча строгих норм немає, рекомендується прати джинси після 4-5 носінь, бюстгальтер — після 2-3, а піжаму — двічі на тиждень, щоб не накопичувати піт і відмерлу шкіру, що сприяє розмноженню бактерій.

Дріжджі та бактерії можуть розмножуватися в нейлонових тканинах, що може призвести до вугрових висипів, подразнень шкіри, сечових і грибкових інфекцій, тому фахівці також радять щодня полоскати панчохи.

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