Як італійці використовують йод в побуті: секрети і хитрощі, які будуть корисними й українцям

Ми всі звикли, що йод використовується виключно в медичних цілях. Але цей розчин буде корисним і в побуті. Ось, наприклад, як його застосовують хитрі італійці.

Йод повинен бути у кожній оселі, адже його можна з користю використовувати в побуті. Розповідаємо про хитрощі, які точно вам сподобаються.

Наприклад, якщо ви сумніваєтесь у якості води, думаєте, чи можна її пити, чи краще вилити. А можливості прокип'ятити рідину немає. Тоді на допомогу прийде саме йод. Він очистить її від усіх небезпечних речовин.

На 50 л води потрібно усього 2 ч. ложки йоду. Розмішайте їх і залишіть на 1-2 години. За цей час вода настільки очиститься, що ви зможете її пити і не боятися за своє здоров'я. Звичайно, кришталево чистою її буде важко назвати, але мікробів та бактерій в ній точно більше не залишиться.

Також йод можна використовувати для того, щоб вікна у вашому будинку сяяли чистотою протягом тривалого часу. Коли будете мити вікна наступного разу, додайте на 1 л води 5 крапель йоду, ретельно розмішайте, а потім промийте скло з обох боків. При цьому витирати поверхню можна будь-якими серветками для прибирання.

Основна властивість йоду тут полягає в тому, що він буде ніби відштовхувати осідання пилу та бруду на вікнах.

А якщо ви відчуваєте втому у ногах після довгого робочого дня, варто приготувати заспокійливу ванночку з йодом. На 3 л теплої води візьміть 1 ст. ложку морської солі, 1 ст. ложку харчової соди і 10 крапель йоду. Змішайте все до розчинення і опустіть ноги у розчин на 15 хвилин.

Читайте також: