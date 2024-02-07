Як із свого простого одягу створити гардероб розкішної дорогої жінки: вашому стилю заздритимуть усі

Купа золотих прикрас, норкова шуба і чоботи на каблуках – це стереотипний образ розкоші, який більше не актуальний. Наразі в моді простота й елегантність, так як на модному олімпі панують мотиви "тихої розкоші" та вічної класики. Зіркові стилісти не рекомендують витрачатися на купу новомодного одягу, а радять мати у своєму гардеробі кілька базових та якісних речей. За допомогою простого, класичного та якісного одягу можна створити собі надзвичайно розкішний образ, який не потребуватиме зайвих витрат. Розповідаємо, як зі свого простого одягу створити розкішний гардероб.

Як із простих речей створити розкішний гардероб: поради зіркових стилістів

Якісні речі, що ідеальні по фігурі. Переберіть свою шафу і позбудьтеся одягу, який не сидить вам по фігурі. Не повинно бути жодних супершироких чи занадто вузьких речей. Такий одяг спотворює природну красу і робить загальний образ дешевим. Тканина повинна бути цупкою і тримати форму, варто відмовитися від усіх речей, які висять чи розповзаються на фігурі. Якщо ви купуєте якусь річ, вибирайте якісні вироби з натуральної тканини класичного крою. Такий одяг не псуватиметься під час прання, прослужить вам довгі роки і не виходитиме з моди, адже класика вічна.

Переберіть свою шафу і позбудьтеся одягу, який не сидить вам по фігурі. Не повинно бути жодних супершироких чи занадто вузьких речей. Такий одяг спотворює природну красу і робить загальний образ дешевим. Тканина повинна бути цупкою і тримати форму, варто відмовитися від усіх речей, які висять чи розповзаються на фігурі. Якщо ви купуєте якусь річ, вибирайте якісні вироби з натуральної тканини класичного крою. Такий одяг не псуватиметься під час прання, прослужить вам довгі роки і не виходитиме з моди, адже класика вічна. Правило доречності. Не слід з’являтися в спортивному костюмі на нараду, треба одягатися згідно ситуації. Якщо ви йдете на прогулянку чи в магазин за продуктами, це можуть бути повсякденні звичайні речі. Гардероб на роботу чи зустрічі повинен бути відповідним. Доречними будуть класичні речі: штани, блузи, светри, сорочки, костюми. Навіть якщо у вас одягу не багато, підберіть для себе два-три змінних образи на тиждень. Не варто одягати яскраві чи занадто барвисті речі ні в офіс, ні на прогулянку, ні на свято – жодних страз, паєток, дешевої громіздкої фурнітури.

Не слід з’являтися в спортивному костюмі на нараду, треба одягатися згідно ситуації. Якщо ви йдете на прогулянку чи в магазин за продуктами, це можуть бути повсякденні звичайні речі. Гардероб на роботу чи зустрічі повинен бути відповідним. Доречними будуть класичні речі: штани, блузи, светри, сорочки, костюми. Навіть якщо у вас одягу не багато, підберіть для себе два-три змінних образи на тиждень. Не варто одягати яскраві чи занадто барвисті речі ні в офіс, ні на прогулянку, ні на свято – жодних страз, паєток, дешевої громіздкої фурнітури. Правильно підібрані аксесуари. Навіть найпростіше вбрання може стати розкішним та вишуканим, якщо до нього підібрати правильні аксесуари. Наразі з цим проблем немає. Можна придбати собі пару недорогих сумочок із екошкіри, які мають мінімальний декор і стильні форми. Також можна доповнювати свій образ шийною хустинкою, що зробить його вишуканим та еталонним. Зі свого гардеробу варто прибрати всі великі сумки незрозумілих форм і дешеву громіздку біжутерію.

Навіть найпростіше вбрання може стати розкішним та вишуканим, якщо до нього підібрати правильні аксесуари. Наразі з цим проблем немає. Можна придбати собі пару недорогих сумочок із екошкіри, які мають мінімальний декор і стильні форми. Також можна доповнювати свій образ шийною хустинкою, що зробить його вишуканим та еталонним. Зі свого гардеробу варто прибрати всі великі сумки незрозумілих форм і дешеву громіздку біжутерію. Одяг нейтральних відтінків. Монохромні відтінки наразі панують на всіх модних показах. Це й не дивно, бо монокольори легко стилізувати. Якщо у вашій шафі невеликий вибір кольорів, не біда, головне, щоб це були речі природних відтінків. Такий одяг можна комбінувати між собою, і кожного дня у вас буде новий образ.

Монохромні відтінки наразі панують на всіх модних показах. Це й не дивно, бо монокольори легко стилізувати. Якщо у вашій шафі невеликий вибір кольорів, не біда, головне, щоб це були речі природних відтінків. Такий одяг можна комбінувати між собою, і кожного дня у вас буде новий образ. Охайність. Це одне з найголовніших правил стильного й розкішного аутфіту. Слідкуйте, щоб одяг завжди був випрасуваний, не мав ковтунців чи потертостей. Якщо бракує грошей на якісні тканини, можна купувати акрилові чи поліестерові речі. Вони мають охайний вигляд, не псуються під час прання. Також варто обов’язково звертати увагу на своє взуття. Воно повинно бути чистим та начищеним по можливості.

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