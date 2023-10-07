Як китаянки обирають собі чоловіка: неочевидна ознака, яка допоможе знайти кохання з першого погляду

Китайська фізіогноміка під назвою "Мінсян" — це досить цікава наука, яка, на жаль, ще мало вивчена за межами Східної Азії. Від давніх часів дослідники помічали та порівнювали різноманітні нюанси у зовнішності людей і дійшли висновків, які виявилися інформативними і досить достовірними. Ось деякі лайфгаки китаянок, які ви можете взяти на озброєння.

Завдяки Мінсян можна помітити, те, що приховано — таланти, почуття та емоції. Китайські мудреці навчилися "читати" різні зони обличчя вже досить давно. Це допомагає їм зрозуміти, в яких саме сферах людина обдарована та успішна. Часто чоловік і сам може не підозрювати про свої можливості, а китайська фізіогноміка їх розкриє.

Справжнім майстром фізіогноміки в Китаї вважався Хуан Хуей, який міг визначати сьогодення, минуле та майбутнє людини, просто глянувши на неї. Навіть сьогодні багато хто користується напрацюваннями Хуана. Тому, якщо зрозуміти, як їх застосовувати на практиці, можна дізнатися, чи перед вам працьовитий чоловік, чи можливо лінивий.

Згідно з Мінсян у "рукастого" чоловіка, який з радістю береться за будь-яку справу і домагається в ній успіхів, брови високі, добре промальовані та дугоподібні.

На таку людину ви зможете покластися у важку хвилину, особливо, коли потрібно зробити роботу своїми руками.

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