Як користуватися радіатором вдома: три ключові умови для безпечної та ефективної роботи

Важливі поради щодо безпечного користування обігрівачем у вашому дом, про які слід пам’ятати.

Радіатор - це прилад у вашому домі, на який ви можете не звертати особливої ​​уваги, поки він не видає жодних дивних звуків і нагрівається, ви, ймовірно, припускаєте, що він працює нормально. Однак є спосіб налаштувати радіатор і підтримувати його так, щоб він якомога довше обігрівав кімнату з максимальною ефективністю.

Про це розповіла Гелазіо Лечуга, експертка в інтерв’ю House Digest.

Як користуватися радіатором, щоб він якісно і ефективно обігрівав приміщення

Очищувати радіатор - основна вимога під час обслуговування задля уникнення небезпечних ситуацій. Це є найкращими способами отримати від нього максимальну користь. Встановлюйте радіатор подалі від побутових предметів. Залиште принаймні 20-30 см простору для належного потоку повітря та передачі тепла. Це означає, що не слід розміщувати меблі чи декор надто близько до обігрівача з будь-якого боку. Переконайся, що вентилі радіатора повністю відкриті. Це забезпечить належну роботу пристрою.

Чи можна сушити речі на радіаторі

Використовувати обігрівач як пристрій для сушіння фахівці не рекомендують. Деякі люди використовують радіатор для сушіння одягу, але пліснява, грибок і корозія, що виникають у результаті цього процесу, не тільки впливають на довговічність приладу, але також можуть становити ризик для здоров’я тих, хто ним користується.

"Сушіння речей на радіаторі збільшує ймовірність прилипання обгорілих або розплавлених предметів до обігрівача та виникнення небезпеки. Єдине, що можна розміщувати на приладі, – це піддон з водою, що буде діяти як зволожувач повітря", - каже експертка Гелазіо Лечуга.

Також вона нагадала про регулярне очищення радіатора. Це є ключовою умовою. Регулярно потрібно чистити радіатор, щоб видалити будь-який бруд або пил, які можуть накопичуватися навколо нього та перешкоджати належній циркуляції повітря.

Нагадаємо, батарея буде гріти краще, якщо очистити батареї від пилу та іншого забруднення.

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