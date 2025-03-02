Як коти захищають своїх господарів від небезпеки: народні прикмети

Про цих домашніх улюбленців існує багато прикмет, адже коти здавна вважалися магічними істотами.
Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Радіо Трек", які існують прикмети про котів.
Як коти попереджають своїх господарів про небезпеку
- Здавна існує звичай – пускати кішку в нове житло. Наші предки вірили в те, що коти мають здатність виганяти нечисть із дому, яка може заселитися туди раніше, ніж господарі. А там, де кішка засинала, завжди ставили ліжко. Бо вважається, що місце, де любить спати кіт, має позитивну енергетику.
- Якщо в домі оселилася нечиста сила, поведінка кота може змінюватися. Домашній улюбленець буде поводитися неспокійно, нападатиме на невидиму ціль, також може кидатися на стіни чи меблі. Таким чином тварина намагається вигнати потойбічні сили з дому.
- Коли в домі оселяється потужна нечиста сила, з якою кіт не може впоратися, він помирає, щоб віднести її в потойбіччя на собі. Саме тому досить часто буває так, що кіт раптом помирає, хоча ще вчора був цілком здоровий.
- Коти також здатні переймати біди господарів на себе, тоді вони стають кволими, безсилими чи постійно напруженими. Щоб домашній улюбленець видужав, езотерики рекомендують розкласти в оселі полин, ця трава відганяє нечисту силу.
- Слід уважно ставитися до поведінки кота, якщо в будинку є хворі. Тварина лягатиме на голову, груди чи живіт, це означає, що треба звернути особливу увагу на ці органи. А якщо кіт стрибає на ліжко, де лежить хворий, і починає муркотіти, це означає, що людина скоро видужає. Та коли тварина постійно нявкає біля хворого та нервує, про одужання не йдеться.
- У випадку, коли кішка раптом іде з дому, а хворий видужує, це означає, що домашній улюбленець забрав хворобу із собою.
- За народними прикметами котів не можна бити чи ображати, бо вони першими на тому світі зустрічають господарів.
- Не можна топити маленьких кошенят, бо це може накликати біду на сім майбутніх поколінь. Також у роду того, хто вбив кошенят, будуть жертви насильницької смерті чи потопельники.
Читайте також:
Названо найголовнішу цінність, яку треба берегти щосили: це не здоров’я, не кохання і не гроші
Стало відомо, коли народжуються успішні й харизматичні люди, які вміють впливати на інших