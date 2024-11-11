Як краще зберігати гуму: в лежачому чи стоячому положені, за якої температури

Правильне зберігання шин після зміни сезону — це ключовий крок до їхньої довговічності. Хоча часто водії й не надають цьому належного значення.

Слід зазначити, що неправильні умови зберігання можуть стати причиною пошкоджень, навіть якщо покришки якісні та нові.

Як підготувати шини до зберігання

Насамперед, обов'язково ретельно очистіть шини перед зберіганням. За час експлуатації на них осіли різноманітні забруднення, зокрема, сліди масла та бітуму, а вони можуть з часом зруйнувати гуму. Для цього найкраще підходять спеціалізовані шампуні, які є безпечними для матеріалу та можуть впоратися навіть з найскладнішими забрудненнями. Не забульте перевірити протектор на зношування. За необхідності його слід змінити.

Які умови є ідеальними для зберігання шин взимку

Шини слід зберігати в сухому приміщенні, яке добре провітрюється, з вологістю повітря 50-60% та температурою від 10 до 25 градусів. Зверніть увагу, що вплив тепла та прямі сонячні промені здатні знизити міцність гуми, а тому їх слід уникати. Також не можна зберігати шини поруч з агресивними хімічними речовинами, зокрема, розчинниками. Вони порушують структуру матеріалу. Для зберігання можете використовувати гараж чи засклений балкон, але пам'ятайте, що всередині доведеться підтримувати задану температуру.

Як краще зберігати гуму: в лежачому чи стоячому положенні

Якщо ви зберігаєте шини без дисків, тоді краще обирати вертикальне положення, оскільки воно знижує ризик деформації боковин. Якщо вони тимчасово лежать горизонтально, то раз на місяць обов'язково змінюйте їхнє положення, щоб навантаження розподілялося рівномірно. Колеса з дисками можна зберігати, склавши стовпчиком, чи підвішувати на спеціальні гаки. Важливо знизити на половину тиск, щоб уникнути появу пошкоджень. Вертикальне розміщення з дисками не рекомендується, тому що в такому разі може деформуватися протектор.

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