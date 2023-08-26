Як краще зберігати вершкове масло — в холодильнику чи за кімнатної температури: чому саме так

Масло потрібно зберігати в холодильнику — чи не так? Експерти рекомендують більш зручний спосіб зберігання.

Люди, які регулярно їдять хліб з вершковим маслом, часто стикаються з проблемою, що намазування надто тверде і не розподіляється по поверхні належним чином. Чому ж масло не можна зберігати в холодильнику?

Вершкове масло — універальний засіб в кулінарії, який часто використовують як спред чи для приготування різних страв. Щоб воно залишалося якомога м'якшим, його потрібно зберігати за кімнатної температури. Скільки зберігається вершкове масло за кімнатної температури? Якщо ви найчастіше повністю використовуєте масло за тиждень-два тижні, можна без вагань залишати його на кухні. Однак, варто звернути увагу, що температура повітря в приміщенні повинна бути не нижчою за 21 градус.

Коли масло краще зберігати в холодильнику, а коли — за кімнатної температури

Якщо вам потрібно зберегти вершкове масло якомога довше — від двох місяців до місяця — його, звичайно, краще залишити в холодильнику. Одним із варіантів є заморожування. Цей спосіб зберігання підходить, коли потрібно подавати масло невеликими порціями. В морозильній камері вершкове масло зберігатиметься до кількох місяців.

Як зберегти вершкове масло за кімнатної температури довше? Дуже важливо завжди використовувати чисті столове приладдя, коли берете невеликий шматок від цілої упаковки продукту.

Навіть якщо термін придатності перевищений або температура в приміщенні була дуже високою, не потрібно відразу викидати вершкове масло у смітник. Спробуйте перевірити його зовнішній вигляд та смак. Якщо масло залишається звичного кольору, не має темно-жовтого відтінку та неприємного післясмаку, його все ще можна вживати у їжу.

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