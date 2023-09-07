Як легко прибрати вапняний наліт з крану: ефективні народні методи

Щоб крани та змішувачі були чистими та виблискували, звичайного миючого засобу буде недостатньо.

Вапняний накип на крані – дуже розповсюджена побутова проблема. Наразі існує безліч хімічних засобів, які добре справляються з цією неприємністю, а є такі, що не дуже. Тим паче, деяка побутова хімія дуже агресивна і нею не можна обробляти крани, бо вони псуються. У статті зібрано поради, як видалити вапняний наліт з крану підручними засобами.

Що таке вапняний наліт і чому він з’являється?

Це наліт білого кольору, який з’являється на сантехніці. Якщо забруднення слабке, то він має вигляд тонкого шару, якщо сильне, то утворюються грубі нарости. Причиною виникнення вапняного нальоту є тверда вода, що містить у собі багато солей магнію та кальцію. Якщо не чистити вапняний наліт, то солі не лише осідатимуть на поверхні, а й проникатимуть всередину матеріалу, спричинивши руйнування його структури.

Місця, де найчастіше утворюється вапняний наліт

Вапняний наліт з’являється там, де активно користуються водою, це такі місця:

ванна та умивальник;

на скляних та пластикових стінках душових кабін;

на душовому обладнанні – шлангах та лійках;

на унітазі;

дзеркала, скляні полички,

на змішувачі;

покриття та аксесуари ванних кімнат.

Як прибрати вапняний наліт на крані: народні методи

Деякі змішувачі не можна обробляти хімічними засобами від вапняного нальоту, також вони пошкоджують умивальники з мармуру та іншого каменю. Тому досвідчені господині користуються підручними засобами для видалення накипу на крані.

Господарське мило. Шматок мила потрібно натерти на терці та залити невеликою кількістю гарячої води. Однорідну масу потрібно нанести на дві години на кран, потім змити водою. Такий засіб не тільки відчистить кран від вапняного накипу, а й надасть йому блиску.

Шматок мила потрібно натерти на терці та залити невеликою кількістю гарячої води. Однорідну масу потрібно нанести на дві години на кран, потім змити водою. Такий засіб не тільки відчистить кран від вапняного накипу, а й надасть йому блиску. Оцет. Щоб позбутися накипу на крані, потрібно підігріти оцет 9%, змочити ним рушник та обмотати кран. Залежно від ступеню забруднення рушник можна залишати від 30 хвилин до 4 годин. Після закінчення часу потрібно буде потерти кран зубною щіткою, щоб видалити залишки вапняного нальоту.

Щоб позбутися накипу на крані, потрібно підігріти оцет 9%, змочити ним рушник та обмотати кран. Залежно від ступеню забруднення рушник можна залишати від 30 хвилин до 4 годин. Після закінчення часу потрібно буде потерти кран зубною щіткою, щоб видалити залишки вапняного нальоту. Сода. Такий засіб для видалення вапняного накипу можна зробити із соди та теплої води. Слід у 100 мл води додати 3 чайні ложки соди, ретельно перемішати суміш, і ганчіркою нанести на кран. Пасту необхідно залишити на 2 години, потім змити теплою водою.

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