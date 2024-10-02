Як легко вичавити сік з лимона до останньої краплі: лайфгаки від барменів

Лимонний сік широко використовують у кулінарії. Але видавлювати сік з лимона — ще те завдання. Не всім господиням вдається вичавити сік повністю. І річ тут не у фізичній силі, а у методі. Розповідаємо способи, які допоможуть вичавити максимальну кількість соку з лимона. Цими методами користуються бармени для приготування різноманітних коктейлів.

Ці лайфгаки не роблять лимони соковитішими — лише допомагають видавити сік до останньої краплі без надмірних зусиль. Як це зробити?

Мікрохвильова піч допоможе вичавити весь сік з лимона

Потрібно увімкнути мікрохвильову піч на повну потужність та розігріти в ній лимон протягом 30 секунд. Лимон стане м'яким, завдяки чому можна буде вичавити вдвічі більше соку. Те саме стосується апельсинів, мандаринів та інших цитрусових.

Зауважимо, що духовка для цього не підійде. Що робити, якщо не має мікрохвильової печі? У цьому разі можна обійтися окропом.

Як видавити сік з лимона за допомогою гарячої води

Налийте воду в каструлю, нагрійте її до 50 градусів. Орієнтуйтеся на бульбашки, які за 50 градусів починають з’являтися на дні каструлі.

Обережно покладіть лимон у нагріту воду та залиште на дві хвилини.

Після цього за допомогою великої ложки-шумівки дістаньте лимон з каструлі. Почекайте, поки він не стане теплим.

Покатайте його по столу, злегка натискаючи.

Розріжте лимон навпіл та вичавіть сік.

Окріп допоможе видавити сік з лимона

Кладемо лимон у миску та поливаємо його з усіх боків окропом.

Покладіть лимон на стіл і, притискаючи його зверху долонею, покатайте взад і вперед.

Розріжте лимон на частини та видавіть весь сік.

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