Як легко відтворити трендовий образ у стилі «тиха розкіш» не за всі гроші світу: 5 базових речей

Стиль Old Money лідирує на модному олімпі і продовжує завойовувати любов усіх модниць світу. Одяг у стилі «тиха розкіш» став популярним влітку та перебуває на піку трендів восени 2023 року. Тому експерти моди та краси пропонують додати у свій осінній гардероб 5 базових речей, які неодмінно повинні бути у кожної леді. Old Money – це вишукано, просто і дорого водночас, тому ви матимете стильний та розкішний вигляд. З цими базовими речами можна легко відтворити модний аутфіт осені 2023-го. Який одяг потрібно мати, щоб відтворити стильний образ Old Money, і при цьому не витрачати багато грошей на зайві речі – читайте далі.

Раніше ми писали про те, з чим носити джинси восени 2023-го, щоб мати стильний образ.

Сорочка

Трендовий образ Old Money восени 2023 / Фото: pixabay.com

Це класична річ, яка підійде до будь-якого вашого образу – повсякденного, робочого чи святкового. Сорочку можна вибирати білого чи блакитного кольору, вона пасуватиме до будь-якого низу та верхнього вбрання. Тканина повинна бути натуральною, бажано шовк, але можна вибирати бавовну.

Жакет

Трендовий образ Old Money восени 2023 / Фото: pixabay.com

Напевно у кожної модниці в гардеробі є жакет – це незамінна річ для осіннього образу у стилі Old Money. Жакети чудово підкреслюють елегантність стилю та вишуканий смак своєї власниці. А також захищають від холодного вітру. Для того, щоб ваш одяг був у стилі «тиха розкіш», потрібно вибирати жакет чорного, бежевого чи сірого кольору.

Штани палаццо

Трендовий образ Old Money восени 2023 / Фото: pixabay.com

Цей одяг ідеально підходить під светри, сорочки, піджаки та кардигани, тому його можна сміливо додати до вашого осіннього модного гардеробу. Тренди осені 2023-го вимагають чорного та коричневого кольору для штанів, але від світлих пастельних відтінків також не варто відмовлятися. Штани такого кольору автоматично зроблять ваш образ вишуканим та дорогим.

Лофери

Трендовий образ Old Money восени 2023 / Фото: pixabay.com

Осінь потребує зручності і затишку також у взутті. Тому лофери – це ідеальний варіант для тих, хто хоче відтворити образ «тихої розкоші». Таке взуття зручне, просте, водночас вишукане та надійне. Наразі стилісти пропонують безліч видів такого взуття: замшеве, з лакованої чи простої шкіри. Лофери можна доповнювати білими шкарпетками.

Пальто

Трендовий образ Old Money восени 2023 / Фото: pixabay.com

Завершить естетику «тихої розкоші» мінімалістичне структуроване пальто з якісного матеріалу. Тут дуже важливо вибирати якісну тканину, щоб вона не кошлатилася, інакше ваш образ буде зіпсовано. Наймодніші кольори цієї осені – чорний, бежевий та сірий. Це класичний варіант, тому у вас, напевно, є в гардеробі пальто такого кольору.

