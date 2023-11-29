Як легко вивести плями від кави: застарілий бруд зникне за 1 хвилину

Прості, але ефективні поради, які допоможуть позбутися навіть застарілих плям від кави.

Пляму від кави на сорочці чи блузці дуже важко вивести. Традиційні відбілюючі засоби чи дорогі порошки не завжди допомагають. Розповідаємо, як позбутися плями від кави за хвилину дієвими засобами, які працюють завжди.

Як вивести плями від кави на одязі: 3 народні способи

Газована вода. Налийте трохи несолодкої газованої води на пляму та обережно промокніть її чистою тканинною серветкою. Вуглекислий газ, який міститься у воді, допоможе позбутися навіть застарілої плями на вашому одязі. Якщо з першого разу пляму не вдалося вивести, повторіть процедуру ще раз. Потім прополощіть оброблену ділянку чистою холодною водою і витріть насухо чистим рушником або покладіть до пральної машини.

Налийте трохи несолодкої газованої води на пляму та обережно промокніть її чистою тканинною серветкою. Вуглекислий газ, який міститься у воді, допоможе позбутися навіть застарілої плями на вашому одязі. Якщо з першого разу пляму не вдалося вивести, повторіть процедуру ще раз. Потім прополощіть оброблену ділянку чистою холодною водою і витріть насухо чистим рушником або покладіть до пральної машини. Оцет і харчова сода. Для видалення плями таким способом потрібно змішати соду та оцет у рівних пропорціях, щоб утворилася пастоподібна суміш. Потім цією пастою потріть забруднене місце. Оцет розщеплює пляму, а сода діє як абразив, виводячи залишки бруду. Опісля промийте оброблене місце холодною водою і за потреби виперіть, як зазвичай.

Для видалення плями таким способом потрібно змішати соду та оцет у рівних пропорціях, щоб утворилася пастоподібна суміш. Потім цією пастою потріть забруднене місце. Оцет розщеплює пляму, а сода діє як абразив, виводячи залишки бруду. Опісля промийте оброблене місце холодною водою і за потреби виперіть, як зазвичай. Сіль. Такий спосіб буде дуже дієвим, якщо ви щойно забруднилися. Спочатку промокніть пляму, аби увібрати зайву вологу. Потім забруднене місце посипте сіллю, щоб вона покрила всю пляму. Залиште сіль на п’ять хвилин. Тоді обережно очистьте одяг від солі щіткою чи губкою, прополощіть оброблене місце в холодній воді.

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