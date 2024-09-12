Як мати молодший вигляд: відома візажистка розповіла, як за допомогою візажу "стерти" 10 років

Поради від візажистки, як виглядати молодше від свого віку

Як мати молодший вигляд за допомогою візажу розповіла Кейт Хьюз, яка має багаторічний досвід у візажу та косметології Хто краще підкаже, як помолодіти на 10 років, як не професіонал із 30-річним досвідом.

«Я розумію розчарування, коли твоя зовнішність не відповідає твоєму внутрішньому самопочуттю, — каже 54-річна Кейт. — У віці 50 років моя шкіра стала набагато сухішою та втратила частину свого сяйва. Менопауза також позначилась на обличчі". Погіршувала мій вигляд і неправильна техніка візажу.

Кейт Хьюз розповіла, як за допомогою простих способів можна відновити "молоде сяйво та яскравість».

Зосередьтесь на бровах

Кейт використовує м'який, заточений олівець, щоб зробити брови довгим хвостиком, і радить обов’язково використовувати щіточку, щоб розчесати волосся вгору.

Слід уникати прямого малювання та опускання брови вниз, оскільки це надасть очам більш втомленого вигляду.

М'які тіні для очей

Використовуйте похилий пензлик для тіней і каштаново-коричневі тіні.

Промалюйте лінію вздовж верхніх вій м'яким коричневим олівцем або тінями. Підведіть нижню повіку по лінії росту вій, спрямовуючи лінію вгору.

Використовуйте туш для вій, щоб зробити погляд більш відкритим.

Бронзер і рум'яна

Щоб отримати шкіру, що сяє обов’язково використовуйте бронзер і рум’яна разом.

Нанесіть бронзер на вилиці, лоб і підборіддя для створення ефекту засмаги.

Потім нанесіть рум’яна на вилицю зверху, щоб додати свіжий рум’янець. Якщо нанести рум’яна та бронзер занадто низько під щокою, обличчя буде тягнутися вниз, і це може сприяти більш втомленому вигляду..

Вибирайте засіб із ледь помітним блиском, щоб додати сяйва. Якщо блиску буде багато, він підкреслить зморшки і тонкі лінії.

Підтягніть губи

Контур губ промалюйте олівцем натурального відтінку, акцентуючи на середині.

Заповніть губи помадою або блиском, залишаючи внутрішні куточки губ абсолютно чистими.Це підніме губи, а не стягне куточки.

Кейт Хьюз до макіяжу

Кейт Хьюз після макіяжу

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