Як мати молодший вигляд за допомогою макіяжу: лайфгаки для жінок після 50

З віком будь-яка жінка починає відчувати й бачити в собі не найкращі зміни. Насамперед помітні вікові зміни шкіри – вона стає сухою, втрачає еластичність, з'являються зморшки, пігментні плями. І це цілком нормально. Звісно, будь-якій жінці хочеться мати молодший вигляд. Індустрія краси пропонує безліч способів, як подовжити молодість – різноманітну косметику, доглядові процедури тощо.

Але покращити свій вигляд, видаватися молодшою допоможе й макіяж. Візажистка Кейт Альберт поділилася нюансами макіяжу, які можуть допомогти мати молодший вигляд.

Нанесіть крем для повік

Спочатку Кейт нанесла крем для повік на шкіру під очима від носа до самих скронь за допомогою спеціального кам’яного валика для обличчя. Так вона не лише зволожила шкіру під очима, а й зменшила набряк обличчя за допомогою невеличкого масажу.

Макіяж для молодшого вигляду

Використовуйте пальці

Щоб тональна основа здавалася максимально натуральною на вигляд, найкраще наносити її вашими пальцями. Не розмащуйте крем по обличчю, радить візажистка, а використовуйте поплескування, ніби вбиваючи засіб у шкіру.

Змішайте праймер і консилер

Кейт Альберт рекомендує змішати невелику кількість праймера та гайлайтера, перш ніж наносити їх на обличчя. Такий продукт краще лягатиме на шкіру, вона матиме натуральний вигляд, та й триматиметься таке покриття значно довше. Суміш консилера та праймера візажистка також наносила руками.

Як мати молодший вигляд

Яку пудру використовувати

Кейт Альберт рекомендує жінкам відмовитися від напівпрозорої або білої пудри. Така пудра лише висвітлює, підкреслює недоліки шкіри. Краще, на її думку, вибирати засіб з невеликим відтінком, який приховає проблеми на шкірі.

Бронзер

На завершальному етапі візажистка радить нанести на обличчя кремовий бронзер. Використовувати треба саме кремову текстуру, адже вона краще лягає на шкіру.

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