Як мити волосся раз на тиждень, щоб воно було чистим та здоровим

Як правильно мити волосся раз на тиждень
Як доглядати за волоссям, як його мити, щоб воно залишалося чистим якомога довше?
Експерти поділилися лайфгаками, які допоможуть мити голову рідше.
- Важливо підібрати шампунь, який підходить саме вам. Якщо у вас жирне волосся, обирайте шампуні для глибокого очищення, якщо сухе — шампуні, що зволожують. Уникайте шампунів із сульфатами, вони пересушують шкіру голови, через що волосся швидше забруднюється.
- Якщо у вас жирна шкіра голови та волосся стає жирним вже на наступний день після миття, можна додати до шампуню трішки соди.
- Не наносіть багато шампуню. Багато хто думає, що чим більше шампуню, тим краще вимите волосся, але це міф. Наносьте невелику кількість засобу, ретельно промиваючи лише корені. Довжина очиститься від піни, яка стікає, — цього достатньо.
- Закінчуйте миття волосся прохолодною водою. Таке ополіскування уповільнює засалення, закриває кутикулу волосся, робить його гладким і блискучим.
- Спробуйте ополіскувати волосся відварами різних трав. Волосся стане блискучим, трави навіть можуть позбавити від лупи. Регулярно обполіскуючи волосся відваром кропиви, ви досягнете посиленого росту волосся і позбудетеся від надмірного вироблення шкірного сала, що веде до швидкого забруднення. Для світлого волосся спробуйте відвар ромашки, вона, плюс до всього, додасть волоссю золотистого відтінку.
- Якщо волосся швидко жиріє, не поспішайте мити голову, спробуйте сухий шампунь. Він освіжить волосся і додасть об’єму. Розпиліть трохи засобу на корені, зачекайте хвилину і розчешіть.
- Те, що ви їсте, теж впливає на стан волосся. Жирна їжа стимулює активну роботу сальних залоз, через що волосся швидше стає брудним. Додайте до раціону більше овочів, фруктів і пийте достатньо води. Дуже часто порушення жирового обміну в шкірі викликане дефіцитом вітамінів групи В. Тому вживайте в їжу більше яєць, злакових, молочних продуктів, зелені та бобових, які містять цей вітамін. І в цілому намагайтеся дотримуватися правильного, здорового харчування.
- Використовуйте мінімум стайлінгових засобів, адже вони забруднюють волосся. Багато жінок, дівчат, роблячи зачіску, використовують різні муси, гелі та лаки для укладання волосся та його фіксації. Ці засоби склеюють волосся, залишаючись на ньому до наступного миття, забивають пори та заважають нормальній роботі сальних залоз.
- Надмірне використання гарячих приладів для укладки робить волосся слабким і ламким, прискорює його зажирніння.
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