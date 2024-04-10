Як можна прикрасити оселю до Великодня: 25+ небанальних ідей (фото)

Якщо вам складно підібрати декор на найсвітліше церковне свято, який би відповідав вашому смаку та стилю оселі, варто подумати над тим, щоб створити великодній декор своїми руками. Тим більше, що зробити це зовсім не складно.

Великодні вінки своїми руками

Вінок чудово підходить для прикрашання оселі перед Великодніми святами. Адже він символізує вічне і щасливе життя, тепло, щастя, єднання. Традиційно його можна закріпити на вхідних чи внутрішніх дверях за допомогою наліпок, підвісок чи прищіпок. Також вінок можна повісити на стіну або предмет інтер'єру.

Насамперед, великодні вінки відрізняються колірною гамою. Обирайте червоні, білі, зелені кольори. Звичайно потрібно зробити акцент на символіці Великодня. Доповніть прикрасу крашанками, фігурками птахів, кроликів. А ось кілька варіантів, які допоможуть вам створити великодній декор своїми руками:

Великодні вінки: ідеї для декору / Фото: Фото з відкритих джерел

Як прикрасити оселю до Великодня за допомогою крашанок

Крашанки — особливий символ Воскресіння Христового, а тому без них неможливо уявити декор до цього свята. Можна просто викласти різнокольорові яєчки у корзинку чи високу вазу, а можна створити з ними цікавий декор. Тут все залежить від вашої фантазії, часу та можливостей. А ось кілька цікавих ідей, які ви можете взяти на замітку:

Як прикрасити оселю до Великодня за допомогою крашанок / Фото: Фото з відкритих джерел

Великодній декор своїми руками: гірлянди

Ще один цікавий варіант великоднього декору, який можна створити своїми руками. Тут фантазії є де розгулятися. Адже можна використовувати різноманітну тематику: від основного символу Великодня, крашанок, до зайчиків і навіть морквин. Зробити гірлянди також можна з різних матеріалів. Але найчастіше використовують тканину, яку набивають ватою, або цупкий картон. З останнього великодні гірлянди можна вдало створювати разом з найменшими членами родини. А ось і кілька ідей, які вам в цьому допопожуть:

Великодні гірлянди для оселі / Фото: Фото з відкритих джерел

Великодні композиції з квітами

Звичайно, прикрасити свою оселю на Великдень можна і букетами квітів або квітковими композиціями. Використовувати можна як штучні, так і живі рослини. Тим більше, що це світле церковне свято припадає на весну, коли розпускається чимало перших ніжних квітів. Додайте до квіткових композицій трішки духу Великодня, використавши крашанки, фігурки зайчиків чи птахів:

Великодні квіткові композиції / Фото: Фото з відкритих джерел

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