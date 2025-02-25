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Як можна відіпрати дуже брудні кухонні рушники: з цим засобом впораєтесь навіть зі складними плямами

Як можна відіпрати дуже брудні кухонні рушники: з цим засобом впораєтесь навіть зі складними плямами

Як очистити кухонні рушники / Фото: Фото з відкритих джерел

На жаль, кухонні рушники дуже швидко забруднюються. І тому кожна людина стоїть перед вибором: купувати постійно нові, витрачаючи багато грошей, чи знайти метод, який реально працює, відпираючи навіть найбільш стійкі плями.

Спробуйте метод, яким активно користувалися ще наші бабусі і мами. Для нього вам знадобляться:

  • сода;
  • сіль;
  • рідке господарське мило (або натерте на тертці тверде мило).

Процес очищення:

  1. У воду додати 1 столову ложку солі, 2 столові ложки соди та пів столової ложки господарського мила. Добре перемішати.
  2. Помістити рушник у розчин і поставити ємність на вогонь.
  3. Довести до кипіння, перевернути рушник, вимкнути вогонь і залишити рушник у воді до повного охолодження.
  4. Після охолодження випрати рушник звичайним способом.

Під час кип'ятіння вода стає брудною, що свідчить про ефективність методу. Крім того, кольорові рушники не лише зберігають свій колір, а й стають яскравішими.

Цей простий спосіб допомагає підтримувати кухонні рушники в ідеальному стані без значних витрат.

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