Як можна відіпрати дуже брудні кухонні рушники: з цим засобом впораєтесь навіть зі складними плямами

На жаль, кухонні рушники дуже швидко забруднюються. І тому кожна людина стоїть перед вибором: купувати постійно нові, витрачаючи багато грошей, чи знайти метод, який реально працює, відпираючи навіть найбільш стійкі плями.

Спробуйте метод, яким активно користувалися ще наші бабусі і мами. Для нього вам знадобляться:

сода;

сіль;

рідке господарське мило (або натерте на тертці тверде мило).

Процес очищення:

У воду додати 1 столову ложку солі, 2 столові ложки соди та пів столової ложки господарського мила. Добре перемішати. Помістити рушник у розчин і поставити ємність на вогонь. Довести до кипіння, перевернути рушник, вимкнути вогонь і залишити рушник у воді до повного охолодження. Після охолодження випрати рушник звичайним способом.

Під час кип'ятіння вода стає брудною, що свідчить про ефективність методу. Крім того, кольорові рушники не лише зберігають свій колір, а й стають яскравішими.

Цей простий спосіб допомагає підтримувати кухонні рушники в ідеальному стані без значних витрат.

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