Як можна відіпрати дуже брудні кухонні рушники: з цим засобом впораєтесь навіть зі складними плямами

На жаль, кухонні рушники дуже швидко забруднюються. І тому кожна людина стоїть перед вибором: купувати постійно нові, витрачаючи багато грошей, чи знайти метод, який реально працює, відпираючи навіть найбільш стійкі плями.
Спробуйте метод, яким активно користувалися ще наші бабусі і мами. Для нього вам знадобляться:
- сода;
- сіль;
- рідке господарське мило (або натерте на тертці тверде мило).
Процес очищення:
- У воду додати 1 столову ложку солі, 2 столові ложки соди та пів столової ложки господарського мила. Добре перемішати.
- Помістити рушник у розчин і поставити ємність на вогонь.
- Довести до кипіння, перевернути рушник, вимкнути вогонь і залишити рушник у воді до повного охолодження.
- Після охолодження випрати рушник звичайним способом.
Під час кип'ятіння вода стає брудною, що свідчить про ефективність методу. Крім того, кольорові рушники не лише зберігають свій колір, а й стають яскравішими.
Цей простий спосіб допомагає підтримувати кухонні рушники в ідеальному стані без значних витрат.
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