Як можна зменшити використання води: рахунки за комуналку "танутимуть" на очах

Зростання цін на комунальні послуги постійно нагадує про необхідність економії, але повсякденні потреби у воді залишаються незмінними: миття посуду, прийняття душу, полив рослин і багато іншого. Вода – незамінний ресурс, тому важливо знаходити способи її раціонального використання, щоб скоротити витрати на комуналку. Ось кілька корисних ідей для економії.

Збирайте дощову воду

Якщо ви живете в приватному будинку, чудовим рішенням стане збирання дощової води. Її можна використовувати для поливу рослин, миття автомобіля або навіть змивання в туалеті. Для цього достатньо встановити бочку чи інший резервуар під водостічною трубою – і природа подбає про все інше.

Вимикайте воду, коли вона не потрібна

Цей простий, але дієвий прийом допоможе суттєво скоротити витрати води. Наприклад, закривайте кран під час намилювання посуду чи чищення зубів. Це дозволить заощадити десятки літрів води всього за кілька хвилин. А якщо мити посуд у мисці, а не під проточною водою, економія стане ще більш відчутною.

Повторне використання залишкової води

Вода, що залишилася після миття овочів, фруктів або приготування їжі, може знайти нове застосування. Замість того щоб зливати її в каналізацію, зберіть її у відро та використовуйте для поливу кімнатних або садових рослин. Це не лише допоможе зекономити, але й дасть залишковій воді друге життя.

Слідкуйте за справністю сантехніки

Навіть невеликі поломки сантехніки можуть призводити до значних витрат води. Кран, що підтікає, або несправний зливний бачок унітаза можуть "з'їдати" десятки літрів щомісяця. Регулярно перевіряйте сантехніку на наявність протікань і оперативно усувайте несправності. Навіть дрібний ремонт здатен значно скоротити витрати води та рахунки за комунальні послуги.

Оптимізуйте витрати води під час прання

Для ручного прання використовуйте мінімум води: наповнюйте ванну чи миску лише необхідним об’ємом. Якщо користуєтесь пральною машиною, обирайте економічні режими та завантажуйте її повністю, щоб зменшити кількість циклів. Для слабо забрудненого одягу підходять короткі програми, які допоможуть зекономити не лише воду, а й електроенергію.

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