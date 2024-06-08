Як можна знищити борщівник у себе на ділянці: практичні поради

Борщівник — одна з найнебезпечніших рослин. Якщо ви побачили його на своїй ділянці, слід одразу починати боротьбу. Хоча зовні він і здається звичайною рослиною, проте це інвазійна культура, яка здатна зашкодити не лише іншим деревам та квітам, але й людині чи тваринам.

Для людини борщівник небезпечний через отруйний сік, адже після контакту з ним підвищується чутливість шкіри до ультрафіолетових променів. Тобто, післа тактильного контакту виникає хворобливий і досить сильний опік, можливе підвищення температури тіла, свербіж, озноб, інші симптоми алергії. Крім цього небезпечним є також пилок борщівника, він викликає нудоту, задуху та, інколи, навіть асфіксію.

Що робити, якщо сік борщівника потрапив на шкіру

Якщо сік борщівника потрапив на шкіру, необхідно негайно усунути його з місця ураження, при цьому не витирати, а саме промокнути рідину. Після цього його потрібно прикрити тканиною, ізолювавши від впливу сонячного світла. Обов'язково перемістіться в тінь, за можливості кілька разів ретельно промийте шкіру господарським милом.

Найближчі 3-4 дні після ураження слід уникати сонячного світла, а тому краще залишатися вдома. Так ви зможете зменшити ймовірність появи сильного опіку і пришвидшите регенерацію шкіри.

Борщівник також може бути небезпечним для екосистеми навколо себе. Ця рослина дуже швидко зростає, а тому негативно впливає на інші культури, пригнічуючи їх та придушуючи врожайність. До того ж, коли на ділянці виростає борщівник, він сильно збіднює ґрунт, забираючи корисні речовини, зокрема, калій та азот.

Чим труїти борщівник

Чим труїти борщівник / Фото: pixabay.com

Щоб боротися з борщівником якомога ефективніше, найкраще використовувати гербіциди. Вносити їх фахівці рекомендуються як тільки ви помітили рослину у себе на ділянці. Інтенсивне оброблення гербіцидами борщівника краще проводити до його квітіння. Для цього виготовляється розчин в 2-3 рази сильніший, ніж написано в інструкції. Обприскування рослини проводиться з інтервалом у 2-3 тижні у похмурі дні. Не забувайте одягати захисний одяг, рукавички. Так ви зможете максимально уникнути контакту з отруйною рослиною.

Якщо квітіння вже почалося, оброблення буде неефективним. В такому разі слід вручну обрізати кожне суцвіття, а потім їх спалити. Так ви зможете запобігти його розмноженню через самовисівання.

За умови сильного розростання борщівника на ділянці допоможе лише його спалювання. Однак, цей метод слід проводити обережно. Рослини обливають легкозаймистими рідинами так, щоб максимально зволожити суцвіття і плоди. Будьте обережними — під час горіння борщівник виділяє легкозаймисті ефірні олії.

Борщівник можна знищити і агротехнічними методами. Наприклад, за допомогою плоскоріза обрізати його коріння на глибині 5-10 см, обов'язково видаливши точку зростання. Якщо борщівник вже сильно розрісся і займає велику площу, може допомогти оранка. Проводять її протягом вегетативного періоду. Процес позбування борщівника, в залежності від його забур'яненості, може тривати 2-7 років. Уникайте оранки восени, це може лише накопичити борщівник у ґрунті.

Регулярно доглядайте за ділянкою. Невеликі сходження борщівника можна прополоти. Молоді рослини можуть з'являтися протягом всього літа, тому не забувайте оглядати ділянку і знищувати рослину.

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