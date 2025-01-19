Як можуть обманути на СТО: поширені схеми та поради, як захиститися

Дотримання цих рекомендацій дозволить уникнути зайвих витрат і захистити свої права в разі проблем із ремонтом автомобіля.

Ремонт автомобіля часто перетворюється на справжній виклик для автовласників, особливо коли доводиться стикатися з недобросовісними механіками. Навіть досвідчені водії не застраховані від хитрощів, до яких вдаються окремі майстри для збільшення свого заробітку.

Один із автомеханіків поділився популярними способами обману та дав рекомендації, як уникнути таких ситуацій, повідомляє "АвтоПілот".

Найпоширеніші схеми обману

Фантомний витік: Механік стверджує, що у вашого авто протікають технічні рідини, демонструючи плями антифризу або оливи на землі. У багатьох випадках це може бути підробка – рідини навмисно заливають у моторний відсік.

Рішення: Перевірте авто перед візитом на СТО, залишивши його на чистій поверхні. У разі сумнівів зверніться до кількох майстерень.

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“Новорічна гірлянда”: Майстер використовує діагностичне обладнання для показу кодів помилок, які трактує як серйозні несправності.

Рішення: Перевірте діагноз в іншій майстерні з хорошою репутацією.

“Фільтри з шахти”: Показують сильно забруднений повітряний фільтр, нібито з вашого автомобіля, хоча його взяли з полиці для відходів.

Рішення: Регулярно перевіряйте фільтри самостійно та дотримуйтесь рекомендацій виробника.

Ремонт без узгодження: Майстер починає роботи без вашої згоди й повідомляє про “виявлені проблеми”, збільшуючи рахунок.

Рішення: Узгоджуйте всі витрати письмово до початку робіт.

Завищені ціни за швидкість: Майстер бере доплату за термінову доставку запчастин, хоча використовує наявний запас.

Рішення: Дізнайтеся вартість і терміни у офіційних постачальників.

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Додаткові продажі: Переконують купувати конкретне мастило чи виконувати зайві процедури, лякаючи втратою гарантії.

Рішення: Звертайтеся до інструкцій виробника або незалежного експерта.

Використання дешевих аналогів: Замінюють оригінальні запчастини на дешеві, що знижує надійність автомобіля.

Рішення: Вимагайте документи на запчастини та спостерігайте за процесом ремонту.

Як убезпечити себе

1. Обирайте перевірені майстерні. Читайте відгуки та рекомендації.

2. Фіксуйте домовленості письмово. Це знизить ризик непередбачених витрат.

3. Залучайте незалежних експертів. У разі сумнівів отримайте другу думку.

4. Зберігайте всі документи. Рахунки та акти виконаних робіт можуть допомогти у разі конфлікту.

Нагадаємо, що нова постанова уряду дозволяє не інформувати поліцію у разі контактної дорожньо-транспортної пригоди за участю лише двох транспортних засобів.

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