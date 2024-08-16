Як надовго позбутися пилу в будинку: буде чисто до 3 тижнів — не сода з оцтом

Накопичення пилу на поверхнях меблів зовсім не прикрашає вашу оселю. Більше того, воно ще й негативно впливає на здоров'я.

Якщо після прибирання пил дуже швидко знову з'являється в будинку, спробуйте приготувати домашню антистатичну рідину для прибирання. Вона перешкоджатиме його налипанню на поверхнях меблів.

Завдяки антистатичним рідинам можна не лише швидко видалити пил, але й запобігти швидшому його осіданню. Однак її ефективність багато в чому залежить від того, наскільки запиленим вже було приміщення. Спочатку спробуйте мінімізувати його присутність в просторі. Для цього ретельно пропилососьте, а потім помийте підлогу. Тільки після цього починайте прибирати пил.

З чого можна приготувати антистатичну рідину? Для ефективного прибирання підійдуть засоби, які вже є в вашому будинку.

Кондиціонер для білизни

Один з найпростіших засобів, який точно знайдеться в ванній кімнаті. Заповніть пульверизатор водою на 3/4, а потім долийте кондиціонер з антистатичним ефектом. Ретельно змішайте ці інгредієнти, а потім розпорошіть на меблі. Тепер можна протерти ганчіркою. Завдяки такій рідині на поверхні з'явиться захисний "щит", який працюватиме до 2-х тижнів.

Лак для волосся

Якщо під рукою не знайшлося кондиціонеру для білизни, вам може допомогти лак для волосся. Він ефективно захистить поверхні меблів від пилу, створивши захисний шар. Після того, як протрете пил звичайним способом, збризніть зверху лак для волосся і дайте йому підсохнути. Такий трюк слід повторювати раз на 2 тижні на темних меблях і раз на 3 тижні на світлих поверхнях.

Гліцерин

Ще один засіб, що є дуже ефективним у боротьбі з пилом. Потрібно у 300 мл води додати 1 чайну ложку гліцерину, перемішати, а потім обприскати меблі.

Лимон

Сік лимону теж чудово захищає меблі від пилу. Додатково він ще й виступить натуральним освіжувачем повітря. Потрібно взяти один лимон, вичавити з нього сік, змішати з водою, розпилити, а потім протерти поверхню меблів.

Якщо у вас вдома немає розпилювача, підійде будь-яка ємність з пульверизатором. Наприклад, пуста пляшка з-під засобу для миття вікон.

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