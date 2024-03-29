Як надовго позбутися пилу: ви назавжди забудете про часте прибирання

Здається, що пил з’являється відразу ж наступного дня після прибирання. Напевно, це дратує багатьох. Адже доводиться витрачати багато часу на цю справу, коли можна було б відпочити чи прогулятися. Втім, є кілька маленьких хитрощів, які допоможуть надовго позбутися пилу, і у вашій оселі тривалий час після прибирання пануватиме ідеальний порядок.

Як надовго позбутися пилу в домі: дієві поради

Чисте взуття. Разом зі взуттям у помешкання з вулиці потрапляють пил та бруд. Тому бажано, щоб перед вхідними дверима завжди лежав килимок, аби можна було добре витерти взуття. Окрім того, брудні черевики чи кросівки варто відразу знімати при вході, щоб не розносити бруд по помешканню.

Разом зі взуттям у помешкання з вулиці потрапляють пил та бруд. Тому бажано, щоб перед вхідними дверима завжди лежав килимок, аби можна було добре витерти взуття. Окрім того, брудні черевики чи кросівки варто відразу знімати при вході, щоб не розносити бруд по помешканню. Штори, килими, постільна білизна. Це ті предмети, на яких осідає найбільше пилу. Тому треба регулярно пилососити килими та оббивку диванів. Також варто регулярно проходитися пилососом по шторах і змінювати постільну білизну. Таким чином пилу буде менше, він не осідатиме на різних поверхнях.

Це ті предмети, на яких осідає найбільше пилу. Тому треба регулярно пилососити килими та оббивку диванів. Також варто регулярно проходитися пилососом по шторах і змінювати постільну білизну. Таким чином пилу буде менше, він не осідатиме на різних поверхнях. Відкриті вікна. Найбільша кількість пилу потрапляє до нашої оселі з вулиці. Тому, якщо є така можливість, під час провітрювання помешкання не варто повністю відчиняти вікна або слід ставити їх на відповідний режим. Тоді до будинку потраплятиме в рази менше пилу й бруду.

Найбільша кількість пилу потрапляє до нашої оселі з вулиці. Тому, якщо є така можливість, під час провітрювання помешкання не варто повністю відчиняти вікна або слід ставити їх на відповідний режим. Тоді до будинку потраплятиме в рази менше пилу й бруду. Старі предмети й речі. Найбільше пилу в домі накопичується на старих речах, сувенірах, книжках, м’яких іграшках тощо. Зведіть до мінімуму їхню кількість у своєму домі. Треба прибрати всі коробки, одяг, сувенірні предмети, інші речі, якими ви не користуєтеся. Таким чином ви зможете звільнити простір і зменшити кількість пилу.

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