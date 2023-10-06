Як надовго приховати сивину, не фарбуючи волосся: вам допоможе копійчана аптечна трава

Сивина у волоссі, напевно, дратує багатьох. Але її можна замаскувати однією маленькою хитрістю. І не потрібно буде витрачатися на фарбу чи дороговартісні салонні процедури. До того ж, агресивні фарби негативно позначаються на стані волосся. А цей натуральний продукт замаскує сивину ще й зміцнить ваші локони.

Як замаскувати сивину та зміцнити волосся за допомогою настоянки шавлії

Наразі багато людей експериментують з екологічними засобами фарбування сивини, щоб не користуватися агресивною хімією. Та перш ніж ви надумаєте застосовувати будь-які натуральні продукти, варто переконатися, чи не маєте ви алергії на такий препарат. Візьміть декілька крапель чи малу порцію засобу, що збираєтеся використовувати, та втріть у шкіру руки. Якщо через 30 хвилин жодних реакцій на шкірі не буде, можна використовувати засіб на своєму волоссі.

Одним з найкращих способів, щоб замаскувати сивину у волоссі, є настій шавлії, як пише Kobieta.

Що для цього потрібно зробити? Необхідно у бабусь на ринку чи в аптеці купити шавлію. Взяти 10 листочків, залити окропом і настояти 5 хвилин. Дати настоєві охолонути. Потім помите волосся потрібно ополоснути приготованим настоєм із шавлії. Таке ополіскування потрібно проводити 2 рази на тиждень. І вже через місяць буде результат – ваше волосся потемнішає, стане блискучим та шовковистим, а сивини зовсім не буде видно.

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