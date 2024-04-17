Як надовго замаскувати сивину: фарбування, яке триматиметься до 8 місяців

Ці 5 трендових технік фарбування для маскування сивини допоможуть омолодитися на п’ятнадцять років.

Так, сивина – це небажане явище для кожної жінки, тому її хочеться якнайшвидше приховати. Спеціалісти у сфері краси рекомендують для маскування сивого волосся застосовувати трендові техніки фарбування. Вони не лише надовго приховають сивину, а й залишать локони здоровими та сяючими. Розповідаємо про п’ять технік фарбування сивого волосся, які прекрасно впораються з проблемою і омолодять на декілька років.

Тонування перманентними/гелевими барвниками

Як надовго замаскувати сивину / Фото: pixabay.com

Це м’яка техніка, яка не шкодить волоссю, але прекрасно впорається з першими проявами сивини. Використання таких барвників допомагає зберегти натуральний колір волосся, надаючи йому здорового блиску та сяяння.

Мелірування

Як надовго замаскувати сивину / Фото: pixabay.com

Це найефективніший спосіб, щоб замаскувати сиве волосся. До того ж, таке фарбування дозволить приховати сивину до восьми місяців. Тонкі світлі пасма створюють натуральний розподіл сивих локонів, забезпечуючи природний перехід кольорів. Під час фарбування у такій техніці важливо підбирати відтінки, які б повторювали колір вашого волосся.

Техніка Blur

Як надовго замаскувати сивину / Фото: pixabay.com

Такий метод винайшли зовсім недавно, але він вже підкорив серця усіх жінок світу. Техніка фарбування передбачає створення градієнтних переходів, імітуючи розташування сивого волосся. Що забезпечує локонам природній вигляд і робить відрослі кінці непомітними.

AirTouch

Як надовго замаскувати сивину / Фото: pixabay.com

Техніка AirTouch забезпечує локонам максимально природній вигляд, робить локони об’ємними та густішими. Фарбування передбачає роботу із шарами волосся, тому забезпечує плавні переходи між пасмами, не шкодить локонам, робить їх візуально густішими та здоровішими.

Фарбування волосся у відтінки блонд

Як надовго замаскувати сивину / Фото: pixabay.com

Така техніка підходить для тих жінок, які мають значний відсоток сивого волосся. Тоді фарбування локонів у холодні відтінки блонду стає ідеальним варіантом. У такий спосіб можна не лише замаскувати сивину, а й омолодитися відразу на 10-15 років.

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