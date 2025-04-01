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Як надовго зберегти кисломолочний сир свіжим: таку температуру виставляють у ресторанах
Кисломолочний сир є основою для багатьох страв: його використовують для приготування сирників, начинки для млинців і пирогів, а також для тортів і салатів. Правильне зберігання цього продукту має велике значення.
Здається, що це не складно, але багато хто робить помилки. Поділимося методом зберігання, який допоможе продовжити термін придатності кисломолочного сиру.
Якщо ви зазвичай купуєте продукти про запас, цей метод стане в пригоді. Він ґрунтується на контролі температури. Зверніть увагу на налаштування вашого холодильника.
Сир залишатиметься свіжим найдовше, якщо зберігатиметься за температури +3°C. Для цього помістіть його в контейнер з кришкою. Сир з магазину можна зберігати не більше п'яти днів.
Цей момент варто врахувати, адже він допоможе зекономити на покупці нового сиру, оскільки ваш залишиться свіжим і придатним для готування. Якщо ви не плануєте використовувати сир протягом тривалого часу, найкраще його заморозити.
Сир можна зберігати в морозильній камері за температури не більше -18°C до 6 місяців. Його можна заморозити в закритій упаковці або у відкритій, але в такому випадку термін зберігання скоротиться до 4 місяців.
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