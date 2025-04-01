За якої температури зберігати кисломолочний сир / © pixabay.com

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Здається, що це не складно, але багато хто робить помилки. Поділимося методом зберігання, який допоможе продовжити термін придатності кисломолочного сиру.

Якщо ви зазвичай купуєте продукти про запас, цей метод стане в пригоді. Він ґрунтується на контролі температури. Зверніть увагу на налаштування вашого холодильника.

Сир залишатиметься свіжим найдовше, якщо зберігатиметься за температури +3°C. Для цього помістіть його в контейнер з кришкою. Сир з магазину можна зберігати не більше п'яти днів.

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Цей момент варто врахувати, адже він допоможе зекономити на покупці нового сиру, оскільки ваш залишиться свіжим і придатним для готування. Якщо ви не плануєте використовувати сир протягом тривалого часу, найкраще його заморозити.

Сир можна зберігати в морозильній камері за температури не більше -18°C до 6 місяців. Його можна заморозити в закритій упаковці або у відкритій, але в такому випадку термін зберігання скоротиться до 4 місяців.

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