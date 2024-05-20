Як надовго зберегти воду свіжою в пластикових пляшках: пам’ятка для українців

Відключення світла й води через руйнування критичної інфраструктури змушують українців тримати запаси питної й технічної води. Тому варто знати, як можна зберегти питну воду свіжою якомога довше. Розповідаємо, скільки можна зберігати питну воду, як її очищати, щоб вона не мала шкідливих домішок, неприємного водопровідного запаху й присмаку.

У чому найкраще зберігати питну воду вдома

Щоб запастися водою на тривалий проміжок часу, найкраще скористатися ємностями різного розміру. Якщо в родині є дітки чи люди похилого віку, вони просто не зможуть підняти важку шестилітрову пляшку, щоб набрати собі води.

Під час запасання води варто врахувати кілька важливих нюансів.

Треба вибирати ємності з харчового пластику для питної води, а для технічної підійде тара для збору дощової води.

Для зберігання води краще брати прозорі пляшки.

Тару з водою варто тримати у темному прохолодному місці, подалі від світла й тепла.

Якщо ви запасаєтеся водою в холодну пору року, не слід зберігати її на вулиці. У разі відсутності тепла в домі, воду не можна буде підігріти.

Воду не можна зберігати більше шести місяців, тоді її доведеться замінити.

Якщо ви збираєтеся пити воду, яку запасли кілька місяців тому, її треба обов’язково очистити.

Скільки необхідно запасати питної та технічної води: поради експертів

Для того, щоб зрозуміти, скільки потрібно запасти води, необхідно розрахувати, скільки приблизно споживає ваша родина. Згідно стандартних загальноприйнятих норм на одну дорослу людину це:

3 літри на день – для того, щоб попити й приготувати їжу;

4 літри на день – для гігієни;

15-25 літрів на день – туалет, душ та миття рук;

Якщо є домашні улюбленці – варто розраховувати індивідуально.

Цифри в пунктах наведено для стандартних ситуацій. Тут не враховано, скільки треба води для домашніх тварин. Також, якщо в родині є лежачі хворі, вагітні жінки, немовлята, особи похилого віку, то норму треба збільшувати удвічі.

Як очистити питну воду: безпечні дієві методи

Якщо ви набираєте воду для пиття з-під крану чи вона вже постояла тривалий період, її обов’язково треба очистити. Навіть для приготування страв, щоб уникнути неприємних наслідків у вигляді отруєння.

Чим найкраще очищувати воду в домашніх умовах.

Активоване вугілля. Цей лікувальний засіб на відмінно впорається з неприємним запахом та присмаком водопровідної води і допоможе прибрати всі шкідливі хімічні домішки. Для очищення води візьміть марлю і загорніть в неї кілька таблеток активованого вугілля. Покладіть вузлик на дно пляшки чи іншої ємності з водою. Через десять годин дістаньте марлю, вода повністю очиститься, не буде мати характерного водопровідного присмаку й запаху. Її можна буде безпечно вживати.

Цей лікувальний засіб на відмінно впорається з неприємним запахом та присмаком водопровідної води і допоможе прибрати всі шкідливі хімічні домішки. Для очищення води візьміть марлю і загорніть в неї кілька таблеток активованого вугілля. Покладіть вузлик на дно пляшки чи іншої ємності з водою. Через десять годин дістаньте марлю, вода повністю очиститься, не буде мати характерного водопровідного присмаку й запаху. Її можна буде безпечно вживати. Срібло. Для очищення води підійде столове срібло, прикраси чи монети. Оскільки цей метал має бактерицидні властивості, тому буде вкрай дієвим для очищення води з-під крану. Щоб очистити воду таким способом, киньте в пляшку будь-який срібний предмет і залиште на 10-12 годин. Опісля можна витягати срібло, вода буде цілком безпечною для вживання.

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