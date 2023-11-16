Як нагострити одноразову бритву підручними засобами: вона прослужить ще довгий час

Якщо одноразова бритва вже не виконує свою функцію, бо затупилася, не поспішайте її викидати. Нагострити леза можна досить просто в домашніх умовах, і вона служитиме вам ще не один місяць. Розповідаємо, як просто і без зайвих зусиль нагострити леза одноразової бритви.

Як заточити одноразову бритву в домашніх умовах

За допомогою шкіряного ременя. Щоб нагострити леза бритви таким способом, спочатку покладіть шкіряний ремінь на рівну поверхню шорстким боком догори. Потім проведіть бритвою по шорсткій поверхні ременя у протилежному напрямку гоління – від себе. Зробіть це кілька разів, злегка натискаючи бритвою на поверхню ременя, щоб лезо заточилося краще.

Щоб нагострити леза бритви таким способом, спочатку покладіть шкіряний ремінь на рівну поверхню шорстким боком догори. Потім проведіть бритвою по шорсткій поверхні ременя у протилежному напрямку гоління – від себе. Зробіть це кілька разів, злегка натискаючи бритвою на поверхню ременя, щоб лезо заточилося краще. Заточування по джинсовій тканині. Ще один простий спосіб, щоб заточити лезо бритви у домашніх умовах, це проведення леза по шматку джинсової тканини. Покладіть джинсову тканину на рівну поверхню таким чином, щоб рубчик джинсу був розташований по діагоналі. Проведіть одноразовою бритвою кілька разів у протилежному голінню напрямкові. Так лезо краще нагостриться.

Ще один простий спосіб, щоб заточити лезо бритви у домашніх умовах, це проведення леза по шматку джинсової тканини. Покладіть джинсову тканину на рівну поверхню таким чином, щоб рубчик джинсу був розташований по діагоналі. Проведіть одноразовою бритвою кілька разів у протилежному голінню напрямкові. Так лезо краще нагостриться. Харчова фольга. Для заточування одноразової бритви таким методом вам знадобиться звичайна харчова фольга для запікання. Напевно, вона знайдеться на кожній кухні. Бритву потрібно притиснути до фольги, яка лежатиме на твердій поверхні, і провести кілька разів від себе, тобто, у протилежному голінню напрямкові.

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