Як накопити і примножити гроші: японський метод, який дійсно працює

Японці мають кілька важливих правил, які допомагають найкраще копити гроші. Практично всі вони можна застосовувати і в Україні.

Жителі Японії добре знають, що накопичувати кошти можна лише через усвідомлене споживання і повільний, проте ціленаправлений рух до своєї мети.

Важко знайти рівних японцям у вмінні доводити щось до досконалості. У заощадженні вони також створили кілька правил. Вони прості і підійдуть також і українцям:

не витрачайте кошти, поки не вивчите всі можливості заощадити — різні магазини можуть продавати один і той самий товар за різною ціною чи пропонувати знижки;

не варто купувати без явної мети, а просто на автоматі — спробуйте уважно розглянути свої щоденні витрати, наприклад, ви можете обійтися без зайвого горнятка кави, коли вам не потрібно підбадьоритися, а заощаджені за місяць кошти витратити на щось більш корисне і потрібне;

якщо хочеться витратити кошти на щось, у чому немає необхідності, зупиніться і поверніться до цього через деякий час — ви зможете подивитися на потребу свіжим поглядом, можливо ваша думка вже змінилася і вам не потрібно буде витрачатися.

Найбільшу проблему для особистих фінансів японці бачать у імпульсивних і непродуманих витратах. Щоб подолати її вони навіть створили цілу систему запитань до себе. Звичайно, відповідаючи на них, потрібно бути максимально чесним:

Чи не приймаю я рішення про купівлю під впливою свого настрою? Який він зараз в мене?

Можливо, я можу без цього обійтися? Чи можу я дозволити собі цей товар?

Звідки я дізнався про товар або послугу? Можливо, на мене вплинула реклама або досвід інших?

Чи буду я користуватися цим роками чи потрібне воно мені лише на деякий час?

Які почуття у мене виникнуть після купівлі цього? Чи будуть вони тривати довгий час?

Коли ви дасте відповідь, то зрозумієте, чи купівля дійсно вам потрібна, чи можливо вона принесе лише короткочасне задоволення від самого факту, що ви витратили кошти.

Як ще можна заощадити, використовуючи японські правила? У японців добре розвинена самодисципліна, а тому вони часто роблять невеликі, але регулярні вкладення у свою скарбничку. Наприклад, якщо купують щось зі знижкою, то заощаджені гроші потрібно відкласти. Всі щоденні витрати заокруглюються в більший бік і різниця теж відкладається. Купуючи щось дороге, японці відкладають процент від суми, вони називають ці кошти "на запчастини". Коли вам повернули борг, гроші краще відкласти про запас. А ще японці часто "штрафують" себе за невиконанні обіцянки.

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