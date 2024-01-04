Як намалювати вії, щоб вони були довгими та не злипались: сім корисних лайфгаків

Туш для вій є найбільш продаваним косметичним продуктом у світі та, попри уявну простоту процесу фарбування, багато жінок фарбують вії неправильно.

Візажисти користуються секретами, які роблять вії візуально густішими та довшими. Ділимося їх секретами, як фарбувати вії тушшю правильно, щоб мати гарний вигляд.

Використовуйте пудру. Лайфгак з пудрою допоможе домогтися ефекту густих вій. Нанесіть перший шар туші. Не даючи їй висохнути, нанесіть на них пудру пухнастим пензлем. Далі нанесіть другий шар туші. Підходить для довгих вій, якщо вії короткі, пудра може їх додатково обтяжити. Використовуйте два кольори туші. Нанесіть на вії шар чорної туші, а потім — кольорової, наприклад, коричневий для брюнетки. Кольоровий пігмент буде проглядати крізь чорний і створювати ефект об'ємних вій. Замалюйте простір між віями. Нанесіть на щільний пензлик гелеву підводку або візьміть стійкий олівець і замалюйте пробіли між віями. Намалюйте стрілку в зовнішньому куточку ока, вивівши її на міліметр-два за куточок. Як не дивно, цей спосіб візуально подовжує вії. Потім нафарбуйте вії тушшю, як зазвичай. Почніть нанесення туші з кінчиків вій. Нанесіть туш спочатку на кінчики вій, а потім, трохи давши їй висохнути, профарбовуйте усю довжину вій. Таким чином потовщення на кінчиках оптично створює ефект густіших вій. Рухайтесь зигзагами. Малюючи вії, робіть рухи вправо-вліво, а не просто проводьте щіточкою туші від коренів до кінчиків. Завдяки таким зигзагам, на кожну вію потрапить більше пігментів. Профарбовуйте зовнішню частину вій. Щоб погляд був виразним, добре профарбовуй не лише внутрішню частину вій, але й зовнішню.

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