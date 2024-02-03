Як наша доля залежить від часу народження: о котрій на світ з’являються справжні щасливці

Експерти з психології та нумерологи рекомендують звертати увагу на час, коли ми народилися. Оскільки на формування нашого характеру і долі впливають не лише ім’я і дата народження. Це також одна з визначальних констант того, як складеться наше життя. Розповідаємо, що означає час народження і як він впливає на успіх і добробут кожного з нас.

Що означає час народження і як він впливає на наше життя

00:00 – 02:00. Народжені в цей час мають покровителя планету Меркурій. Вони комунікабельні, легкі на підйом, уміють швидко опрацьовувати великі обсяги інформації. Люди тягнуться до них, бо з ними легко й комфортно. У житті народжених після опівночі все складається досить легко, а якщо є якісь проблеми, то вони неодмінно будуть вирішені.

Народжені в цей час мають покровителя планету Меркурій. Вони комунікабельні, легкі на підйом, уміють швидко опрацьовувати великі обсяги інформації. Люди тягнуться до них, бо з ними легко й комфортно. У житті народжених після опівночі все складається досить легко, а якщо є якісь проблеми, то вони неодмінно будуть вирішені. 02:00 – 04:00. У цей час народилися ті, кому допомагає Венера – планета малого щастя та грошей. Вони зазвичай кмітливі, працьовиті і талановиті особистості. Їм легко вдається будь-що, тому в житті рано чи пізно ці люди матимуть все, до чого прагнуть.

У цей час народилися ті, кому допомагає Венера – планета малого щастя та грошей. Вони зазвичай кмітливі, працьовиті і талановиті особистості. Їм легко вдається будь-що, тому в житті рано чи пізно ці люди матимуть все, до чого прагнуть. 04:00 – 06:00. У ці години править Марс, який наділяє людей сміливістю, рішучістю та непереможністю. Це досить активні й цілеспрямовані особистості, тому мають величезні успіхи в кар’єрі та суспільстві. Або вони приходять з часом, коли вже всі помилки зроблено і час збирати плоди своєї діяльності.

У ці години править Марс, який наділяє людей сміливістю, рішучістю та непереможністю. Це досить активні й цілеспрямовані особистості, тому мають величезні успіхи в кар’єрі та суспільстві. Або вони приходять з часом, коли вже всі помилки зроблено і час збирати плоди своєї діяльності. 06:00 – 08:00. Народжені в ці години перебувають під впливом Нептуна. Це талановиті й неординарні особистості, яким цікавий духовний розвиток. І щоб у них вистачало на себе часу і грошей, доля наділяє їх цими ресурсами. Вони без особливих зусиль досягають небувалих успіхів у своєму житті, якщо перемагають свої сумніви, лінощі та страхи.

Народжені в ці години перебувають під впливом Нептуна. Це талановиті й неординарні особистості, яким цікавий духовний розвиток. І щоб у них вистачало на себе часу і грошей, доля наділяє їх цими ресурсами. Вони без особливих зусиль досягають небувалих успіхів у своєму житті, якщо перемагають свої сумніви, лінощі та страхи. 08:00 – 10:00. Це часи Урану, планети карколомних змін і життєвих поворотів. У людей, які народжені в цей часовий проміжок, можуть бути незвичайні події та пригоди, які все одно закінчуються для них добре. Тому їм не варто боятися змін, не слід чіплятися за старе, тоді життя виведе їх на новий рівень і подарує їм щастя.

Це часи Урану, планети карколомних змін і життєвих поворотів. У людей, які народжені в цей часовий проміжок, можуть бути незвичайні події та пригоди, які все одно закінчуються для них добре. Тому їм не варто боятися змін, не слід чіплятися за старе, тоді життя виведе їх на новий рівень і подарує їм щастя. 10:00 – 12:00. Тут панує Сатурн – планета порядку й контролю. Якщо народжені у цей час дотримуються правил і норм суспільного життя, то натомість отримують славу, багатство та вплив. В ці години народжуються політики, громадські діячі і впливові особистості, які мають авторитет у суспільстві, здатні вести маси людей за собою.

Тут панує Сатурн – планета порядку й контролю. Якщо народжені у цей час дотримуються правил і норм суспільного життя, то натомість отримують славу, багатство та вплив. В ці години народжуються політики, громадські діячі і впливові особистості, які мають авторитет у суспільстві, здатні вести маси людей за собою. 12.00 – 14.00. В ці години править невгамовний Юпітер. Він наділяє своїх підопічних неймовірною енергією, легкістю та неабияким розумом. У цей час народжують творчі особистості, які здатні створювати шедеври і поповнити своїми роботами фонд світової класики. Наділені багатьма талантами, вони досягають на цій ниві успіху, слави й багатства, якщо йдуть за покликом своєї душі.

В ці години править невгамовний Юпітер. Він наділяє своїх підопічних неймовірною енергією, легкістю та неабияким розумом. У цей час народжують творчі особистості, які здатні створювати шедеври і поповнити своїми роботами фонд світової класики. Наділені багатьма талантами, вони досягають на цій ниві успіху, слави й багатства, якщо йдуть за покликом своєї душі. 14:00 – 16:00. Плутон, що править у цей час, наділяє своїх підопічних могутністю і силою, яка здатна протистояти усім перешкодам на життєвому шляху. Також ці люди – неймовірні щасливці, здається, удача переслідує їх на кожному кроці.

Плутон, що править у цей час, наділяє своїх підопічних могутністю і силою, яка здатна протистояти усім перешкодам на життєвому шляху. Також ці люди – неймовірні щасливці, здається, удача переслідує їх на кожному кроці. 16:00 – 18:00. Цей час знову відводиться Венері, яка дарує своїм підопічним багатство і щастя. Народжені у цей часовий проміжок мрійники та ідеалісти, але якщо вони знаходять застосування своїм талантам і впевнено йдуть до своєї мети, доля дарує їм славу, любов оточуючих і достаток.

Цей час знову відводиться Венері, яка дарує своїм підопічним багатство і щастя. Народжені у цей часовий проміжок мрійники та ідеалісти, але якщо вони знаходять застосування своїм талантам і впевнено йдуть до своєї мети, доля дарує їм славу, любов оточуючих і достаток. 18:00 – 20:00. Ці години відведено Меркурію. Народжені у цей час справжні дипломати, вони можуть домовитися з будь-ким про що завгодно. Це талановиті непересічні особистості, які завдяки своїм знанням роблять великий внесок у розвиток економіки, культури і підприємництва. Тому за свої діяння отримують купу винагород у вигляді авторитету, грошей і слави.

Ці години відведено Меркурію. Народжені у цей час справжні дипломати, вони можуть домовитися з будь-ким про що завгодно. Це талановиті непересічні особистості, які завдяки своїм знанням роблять великий внесок у розвиток економіки, культури і підприємництва. Тому за свої діяння отримують купу винагород у вигляді авторитету, грошей і слави. 20:00 – 22:00. Ці люди знаходяться під покровительством Сонця, яке наділяє їх сильною енергетикою, міцним здоров’ям і рішучістю. Вони сміливі й непереможні, знають, чого хочуть, і завжди домагаються свого. Мають прекрасну кар’єру, достаток і міцну родину, якщо живуть згідно внутрішнього кодексу честі.

Ці люди знаходяться під покровительством Сонця, яке наділяє їх сильною енергетикою, міцним здоров’ям і рішучістю. Вони сміливі й непереможні, знають, чого хочуть, і завжди домагаються свого. Мають прекрасну кар’єру, достаток і міцну родину, якщо живуть згідно внутрішнього кодексу честі. 22:00 – 24:00. Народжені в цей час знаходяться під впливом Місяця. Це інтуїтивні та загадкові особистості, можуть стати філософами і митцями. Світ пізнають через інтуїтивні відкриття і внутрішні інсайти. Життя у них складається гармонічно і досить вдало, якщо вони йдуть за покликом своєї душі і довіряють внутрішнім відчуттям.

Читайте також:

Люди, які досягли небувалого успіху після 40 років, мають ці дев'ять рис характеру

Гнів може покращити результати під час вирішення складних завдань – дослідження

Названо таємну фразу всіх успішних людей: секрет добробуту простий