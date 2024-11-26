Як найкраще готувати яйця, щоб вони були не лише смачними, а й корисними

Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу "Патріоти України", як найкраще готувати яйця, щоб вони не втрачали своїх корисних властивостей.

Як правильно готувати яйця, щоб вони зберегли свою користь

На користь та шкоду яєць впливає багато факторів. Наприклад, під тривалою дією високої температури підвищується засвоюваність яєчного білка, який є потужним джерелом незамінних амінокислот для нашого організму. Тому від тривалого приготування продукту шкоди не буде.

Однак, якщо яйця довго варити, смажити чи запікати, продукт може втратити до 60% корисних речовин. Щоб запобігти цьому, рекомендовано швидко готувати яйця за високої температури, щоб вони встигли зваритися чи підсмажитися і не втратили своєї користі. Та експерти зазначають, що за інтенсивного впливу високої температури відбувається окислення холестерину, який міститься у яєчних жовтках, що негативно позначається на здоров’ї серця й судин.

Отже, повністю уникнути втрати корисних речовин під час приготування яєць не вдасться. Але можна вибрати максимально прийнятний спосіб, за якого ця втрата буде мінімальною. Кулінарні експерти рекомендують готувати яйця-пашот і круто зварені. Такі способи не вимагають тривалої термічної обробки і збережуть максимальну кількість поживних речовин продукту.

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