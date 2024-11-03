Як найкраще очистити унітаз в домашніх умовах: розчиніть 2 краплі одного засобу в оцті — буде сяяти

Іноді у нас просто може не вистачати часу на ретельне очищення унітазу від жовтого нальоту. Але про це точно не слід забувати. Тим більше, що ви можете позбутися сечових камінців за допомогою домашнього засобу.

Фахівці стверджують, що саме унітаз є одним з найбільш забруднених місць в нашому будинку.

З часом на його поверхні з'являється неприємний наліт з вапна та жовтизна через сечовий камінь. Їх не так просто відмити звичайними засобами. Однак, ви можете приготувати одну домашню рідину, яка допоможе зробити унітаз сяйливим і блискучим.

Вам знадобляться всього лише два інгредієнта: йод і оцет. В склянку з оцтом добавте дві краплі йоду, добре розмішайте, а потім вилийте отриману рідину в унітаз. За допомогою йоржика розподіліть її на стінки. Залишіть мінімум на одну годину, але краще на цілу ніч. Потім змийте.

Отриманий результат вас неодмінно приємно здивує, адже ваш унітаз стане як новенький, буде блищати і сяяти білизною. Додатково засіб ще й допомагає позбутися мікробів, які розмножуються на сантехніці.

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