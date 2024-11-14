Як найкраще прати простирадла в пральній машині: будуть білі наче сніг — одна ложка засобу з кухні

Білосніжну постіль можна отримати лише тоді, коли дотримуватися основних правил її прання в пральній машині. Виявляється, в цьому процесі є певні тонкощі.

Простирадла, наволочки та інші предмети постільної білизни щодня забруднюються пилом, потом та часточками нашої шкіри. З часом вони можуть втрачати свою білосніжність та покриватися жовтими плямами. Але фахівці стверджують, що існують способи випрати постіль так, що вона буде завжди білою наче сніг.

Як прати простирадла в пральній машині

Працівники хімчистки кажуть, що головний "ворог" тканини білого кольору — це гранули порошку синього кольору. Цей барвник накладається шар за шаром на постіль з кожним пранням. Тому дуже важливо завжди ретельно полоскати білизну. Інакше волокна будуть забруднені хімікатами, що є навіть небезпечно для здоров'я.

Також фахівці радять використовувати під час прання звичайний оцет, а не кондиціонер для речей. Влийте всього 1 ст. ложку цього кухонного продукту, щоб простирадла були білими і м'якими наче пух. Також для білизни речей використовують лимонний сік. Він не лише освітлює тканину, але й розщеплює залишки мийних засобів. На одне прання вистачить половини склянки соку цитрусового фрукту. Заливати його потрібно у відсік для кондиціонера.

А ще спробуйте відучити себе від однієї поганої звички, яку робить багато людей. Якщо ви помітили, що пляма не відіпралася, то слід діяти одразу, поки тканина ще волога. Якщо спочатку білизну висушити, то забруднення в'їсться і залишиться надовго.

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