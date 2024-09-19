Як назавжди позбутися неприємного запаху взуття: допоможуть ці копійчані підручні засоби

Від неприємного запаху ніг та взуття ніхто не застрахований. Цю проблему викликають бактерії, які є джерелом смороду. З ніг вони потрапляють у взуття, а вологе середовище сприяє їхньому розмноженню, через що виникає сморід. Однак є кілька простих, але досить ефективних методів, аби раз і назавжди позбутися цієї неприємності. Розповідаємо, як позбутися неприємного запаху у взутті за допомогою підручних засобів.

Як позбутися неприємного запаху взуття в домашніх умовах

Перекис водню й оцет. Змочіть ватний диск в одній із цих рідин та протріть взуття всередині. Через п’ять хвилин неприємний запах зникне, як і не було.

Змочіть ватний диск в одній із цих рідин та протріть взуття всередині. Через п’ять хвилин неприємний запах зникне, як і не було. Сода і крохмаль. Змішайте три столові ложки соди та ложку крохмалю, додайте у суміш кілька крапель ефірної олії з улюбленим запахом. Насипте цей порошок у шкарпетки й покладіть їх на ніч у взуття. На ранок ваша улюблена пара черевиків пахнутиме ефірною олією, а смороду взагалі не буде.

Змішайте три столові ложки соди та ложку крохмалю, додайте у суміш кілька крапель ефірної олії з улюбленим запахом. Насипте цей порошок у шкарпетки й покладіть їх на ніч у взуття. На ранок ваша улюблена пара черевиків пахнутиме ефірною олією, а смороду взагалі не буде. Олія чайного дерева чи лаванди. Якщо у вас є така ефірна олія, просто капніть кілька крапель на устілку. Ці олії мають антибактеріальні властивості. Вони швидко уб’ють усі бактерії, які викликають неприємний запах, а також залишать після себе гарний аромат.

Якщо у вас є така ефірна олія, просто капніть кілька крапель на устілку. Ці олії мають антибактеріальні властивості. Вони швидко уб’ють усі бактерії, які викликають неприємний запах, а також залишать після себе гарний аромат. Чайні пакетики. На ніч покладіть пакетики з чорним чаєм у взуття. Чай також має антибактеріальні властивості, тому до ранку від неприємного запаху не залишиться і сліду. Окрім того, чай – це гарний сорбент, він здатен вбирати в себе будь-які запахи.

На ніч покладіть пакетики з чорним чаєм у взуття. Чай також має антибактеріальні властивості, тому до ранку від неприємного запаху не залишиться і сліду. Окрім того, чай – це гарний сорбент, він здатен вбирати в себе будь-які запахи. Сода чи активоване вугілля. Ці засоби добре вбирають вологу, яка може бути причиною появи бактерій, що викликають неприємний запах. Насипте соди чи потовчені таблетки активованого вугілля у шкарпетки та покладіть у взуття, залиште на ніч. Зранку від смороду та вологи не залишиться й сліду.

Ці засоби добре вбирають вологу, яка може бути причиною появи бактерій, що викликають неприємний запах. Насипте соди чи потовчені таблетки активованого вугілля у шкарпетки та покладіть у взуття, залиште на ніч. Зранку від смороду та вологи не залишиться й сліду. Морозилка. Такий дивний, проте вкрай ефективний спосіб на відмінно упорається з неприємним запахом взуття. Загорніть пару черевиків у пакет та покладіть до морозилки на 12 годин. Низька температура знищить усі бактерії, які викликають сморід.

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