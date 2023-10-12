Як назавжди позбутися павуків: тримайте вдома цю рослину

Павуки своєю присутністю ні в кого не викликають радості та захоплення. І навіть якщо у вас немає арахнофобії, поява таких сусідів у будинку не порадує. Згідно статистики, кожна п’ята жінка і кожен десятий чоловік побоюються мохнатих істоток. І ще один факт, доведений науковцями, в одному будинку зазвичай проживає близько 1500 павуків. Але панікувати не варто, можна скористатися простим методом, який примусить непроханих гостей піти геть з вашого дому.

Як позбутися павуків у будинку: якої рослини бояться членистоногі

Павучки бояться багатьох запахів, їх лякає каштан, оцет, апельсин та інші цитрусові, лісові горіхи тощо. Але найбільше вони не виносять різкого запаху м’яти. До слова, ця рослина також лякає мишей і комарів, тому якщо ви маєте й такі проблеми, тоді цей метод точно для вас.

Що потрібно робити, аби за допомогою м’яти позбутися павуків? Одного горщика з цією ароматною травою буде цілком достатньо, аби вигнати непроханих гостей зі свого дому. Якщо будинок великий, і в кожній кімнаті є ці гості, потрібно розставити м’яту у кожному приміщенні, де ви помітили проблему. І через кілька годин павуків ви більше не побачите. А приємним бонусом для вас стане ароматний чай, який можна зробити з м’яти.

Є кілька видів м’яти, яку можна проростити у горщику для боротьби з павуками. Імбирна м’ята – це декоративний вид, на її зеленому листі добре проглядається жовтий малюнок. А наприкінці літа вона зацвітає бузково-рожевими квіточками. Є карамельна м’ята, яка стійка до хвороб, і добре приживається у будь-якому ґрунті. А з перцевої м’яти виходить найсмачніший чай із чудовим незабутнім ароматом. Шоколадна м’ята ідеально підійде для десертів, компотів і навіть м’ясних трав. Є ще вид яблучної м’яти – її можна додавати до випічки та різноманітних страв із риби, бо вона дає приємну кислинку. І ще апельсинова – її абсолютно не переносять павуки, і вона прямо створена для тих, хто любить цитрусові фрукти.

Як ще можна позбутися павуків у домі

Аби назавжди позбутися непроханих гостей, є ще декілька ефективних методів.

Генеральне прибирання. Потрібно почистити всі закутки у будинку, прибрати крихти з усіх шухлядок, заглянути в усі темні кутки свого житла. Павутину можна прибрати палицею, на яку потрібно намотати вологу ганчірку, або віником.

Потрібно почистити всі закутки у будинку, прибрати крихти з усіх шухлядок, заглянути в усі темні кутки свого житла. Павутину можна прибрати палицею, на яку потрібно намотати вологу ганчірку, або віником. Різкі запахи. Яскраві аромати відлякують членистоногих, тому тут можна використовувати апельсин, лимон, роздроблені каштани та фундук. Їх потрібно буде розкидати по кутках у будинку, через різкий запах павуки вимушені будуть покинути вашу оселю.

Яскраві аромати відлякують членистоногих, тому тут можна використовувати апельсин, лимон, роздроблені каштани та фундук. Їх потрібно буде розкидати по кутках у будинку, через різкий запах павуки вимушені будуть покинути вашу оселю. Ефірні олії. Можна обробити оселю рідиною із ефірними оліями. Потрібно у пульверизатор додати 20 крапель евкаліптової, м’ятної олії чи олії чайного дерева на 1 літр води, потім обприскати всі кутки у будинку.

Можна обробити оселю рідиною із ефірними оліями. Потрібно у пульверизатор додати 20 крапель евкаліптової, м’ятної олії чи олії чайного дерева на 1 літр води, потім обприскати всі кутки у будинку. Оцет. Потрібно у рівних пропорціях змішати оцет і воду та обробити місця, де живуть павуки, від кислоти вони загинуть і не будуть надокучати.

Потрібно у рівних пропорціях змішати оцет і воду та обробити місця, де живуть павуки, від кислоти вони загинуть і не будуть надокучати. Овечі шерсть чи пряжа. Якщо раптом у вас є такі речі в домі, їх можна розкласти під павутинами, павуки не витримують цього запаху, тому підуть відразу ж.

Якщо раптом у вас є такі речі в домі, їх можна розкласти під павутинами, павуки не витримують цього запаху, тому підуть відразу ж. Отрута. Також є спеціальна отрута від павуків, наприклад, аерозолі. Їх потрібно розпилити по всьому будинку і тріщинах. Але попередньо необхідно звільнити приміщення від людей та домашніх тварин, дотримуючись інструкції на упаковці. Через 40 хвилин, коли подіє аерозоль, будинок потрібно добре вимити та провітрити.

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