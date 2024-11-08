Як назавжди позбутися павуків у домі: непроханих гостей більше не буде

Є декілька простих, але вкрай ефективних методів, щоб прогнати членистоногих зі своєї квартири чи будинку.

Мало в кого павуки викликають радість та захоплення. Згідно статистики, кожна п’ята людина на планеті боїться цих істоток. А науковці вже давно довели, що у кожній оселі в середньому проживає до 1500 павуків. Однак панікувати не варто, є купа дієвих методів, які допоможуть легко позбутися цих непроханих гостей.

Як швидко позбутися павуків: народні методи

Різкі запахи відлякують павуків, тому варто покласти на підвіконня шкірки апельсина, лимона чи мандарина. Також можна подрібнити каштани й розкласти по кутках, павуки зникнуть, наче їх і не було.

відлякують павуків, тому варто покласти на підвіконня шкірки апельсина, лимона чи мандарина. Також можна подрібнити каштани й розкласти по кутках, павуки зникнуть, наче їх і не було. Ефірні олії. Якщо вам не заважатиме запах ефірної олії, можна обприскати розчином оселю. Для приготування засобу візьміть кілька крапель евкаліптової, м’ятної олії чи олії чайного дерева, додайте на 500 грамів води та обприскайте всі кутки свого помешкання.

Якщо вам не заважатиме запах ефірної олії, можна обприскати розчином оселю. Для приготування засобу візьміть кілька крапель евкаліптової, м’ятної олії чи олії чайного дерева, додайте на 500 грамів води та обприскайте всі кутки свого помешкання. Оцет. Змішайте оцет і воду в рівних пропорціях та обробіть усі місця, де можуть жити павуки. Вони підуть з вашої оселі назавжди, бо не зносять цього запаху.

Змішайте оцет і воду в рівних пропорціях та обробіть усі місця, де можуть жити павуки. Вони підуть з вашої оселі назавжди, бо не зносять цього запаху. Отрута. Розпиліть аерозоль від павуків, він продається у будь-якому супермаркеті у спеціалізованому відділі. Однак із засобом треба бути вкрай обережними, слід чітко дотримуватися інструкцій, вказаних на пакованні.

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