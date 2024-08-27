Як назавжди позбутися плісняви на стінах: п'ять домашніх засобів, які працюють ефективніше хімічних

Цвіль або пліснява — серйозна проблема, яка не лише псує зовнішній вигляд вашої квартири, але й може стати загрозою для здоров'я членів родини.

Що таке пліснява

Цвіль це мікроорганізм, який є одним з найдавніших на планеті Земля. Його скупчення формує наліт, який може мати різне забарвлення. Пліснява дуже життєдатна, вона здатна пристосовуватися до найбільш несприятливих умов. Тому очистити будь-яку поверхню від цвілі досить складно, адже її спори можуть проникати в найглибші шари матеріалу.

Пліснява формується з міцелію і органів розмноження грибка. Більшість засобів прибирає лише видимі прояви цвілі, а ось сама грибниця залишається, продовжуючи формуватися знову і знову. Якісна боротьба з цим ворогом проходить у кілька етапів: видалення нальоту, оброблення проти грибків, профілактика.

Як позбутися плісняви на стінах назавжди: домашні засоби

Ви можете самостійно видалити грибок та цвіль зі стін, адже існує кілька ефективних методів. При цьому вам навіть не знадобляться хімічні засоби, ви можете створити їх самостійно з речовин, які часто є під рукою.

Перекис водню. Він відмінно допомагає справитися з більшою частиною цвілевих грибків. Для ефективного результату беріть 3% розчин. Налийте рідину у пульверизатор, а потім ретельно обробіть всю уражену поверхню. Заздалегідь протестуйте на невеликій ділянці стіни, щоб впевнитися, що вона не знебарвиться. Залишіть речовину на 10-15 хвилин, потім обробіть поверхню щіткою чи досить жорсткою губкою, витріть насухо.

Ефірні олії. Вони відрізняються сильними антисептичними і дезодеруючими властивостями. 1 ч. ложку ефірної олії (розмарин, лаванда, чайне дерево) змішайте з 200 мл води, ретельно збовтайте. Склад, що у вас вийшов, розпиліть на ділянку стіни, де розрослася пліснява. Залишіть на 1 годину, а потім протріть сухим рушником.

Оцет. Він допомагає не лише добре очистити поверхню, але й додатково дезинфікує її. Фахівці стверджують, що ця речовина допомагає знищити 82% всіх відомих видів грибків. Білий оцет чудово справляється навіть з чорною пліснявою. Щоб обробити її налийте цей продукт у пульверизатор, обробіть поверхню, яка була уражена. Потім залишіть на 1 годину. По закінченню протріть стіну водою і дайте їй просохнути. Щоб посилити антибактеріальний ефект, можете скориститати вологими серветками для гігієнічного оброблення різних поверхонь.

Харчова сода. Для того, щоб обробити стіни, потрібно приготувати спеціальну суміш. Змішайте у 500 мл води 1 ст. ложку харчової соди, перемішайте, збовтайте, налийте у пульверизатор, а потім обприскайте поверхню стіни. Наліт потрібно буде видалити жорсткою щіткою і промити водою. За необхідності процедуру можна повторити.

Відбілювач. Цей засіб найкраще підходить для ванної кімнати, адже відбілювачем можна протирати кахель, скло і плитку. Рідину слід змішати з водою у пропорції 1:10, нанести чистим пензликом на уражені ділянки, залишити на 1 годину, а потім промити чистою водою. Зверніть увагу, що відбілювач не підходить для оброблення шпалер, меблів, підлоги, стін, які покриті фарбою. Ви ризикуєте знебарвити поверхню.

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