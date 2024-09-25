Як назавжди позбутися сивини без фарбування: дізнайтеся маленьку жіночу хитрість

Багатьом жінкам не подобається сиве волосся, тому вони намагаються приховати його різними способами – фарбуванням, зачісками або тонуванням. Але що робити, якщо фарбування недоступне, а зміна зачіски не допомагає? У такому випадку можна скористатися безпечними засобами, які ефективно приховують сивину, не шкодять волоссю і коштують зовсім недорого. Розповідаємо, як назавжди позбутися сивини без фарбування.

Як назавжди замаскувати сивину без фарбування: безпечні копійчані засоби

Чорний чай

Це один із найбезпечніших засобів, який допоможе позбутися сивини без фарбування. Щоб приготувати тонер для сивини, знадобиться чорний чай, листя розмарину та орегано. Цей засіб не лише замаскує сивину, а ще і зміцнить ваші локони. Треба взяти кілька листків розмарину та орегано, 5 чайних ложок чорного чаю без домішок. Цю суміш залийте окропом і дайте час настоятися, поки температура рідини не стане комфортною для застосування. Нанесіть засіб на волосся, замотайте голову харчовою плівкою та рушником і залиште на годину. Потім помийте голову, як зазвичай. Таку процедуру варто робити раз на тиждень, тоді фарбуватися вам не доведеться взагалі, оскільки ці природні компоненти містять пігменти, які зафарбовують сиве волосся не гірше за професійні засоби. А ще надають локонам здорового блиску і зміцнюють їх.

Шавлія

Настій шавлії є одним із найкращих способів, щоб позбутися сивини без фарбування. Перед використанням треба невелику порцію засобу втерти у шкіру на руці, щоб перевірити, чи нема у вас алергії. Якщо алергічні реакції відсутні, настій можна сміливо застосовувати. Для приготування тонувального засобу треба взяти десять листочків шавлії та залити окропом, дати настоятися 5-10 хвилин. Потім чисте волосся необхідно ополоснути настоєм і висушити, як зазвичай. Щоб сивина більше вас не турбувала, варто повторювати таку процедуру двічі на тиждень. Вже через сім днів буде помітно, як сиві локони змінили свій колір на темний.

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