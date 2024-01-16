Як назавжди позбутися волосся у ванній: вирішення цієї проблеми швидке і дуже просте

Для того, аби в каналізацію більше не потрапляло волосся, вам знадобиться марля чи канцелярська резинка.

Якщо в каналізаційну трубу потрапляє волосся – це справжня халепа. Оскільки разом із жиром, що накопичується на стінках труб, воно утворює пробки, які важко дістати чи розчинити. Тоді прочистити злив у ванній досить непросто. А ще є повсякчасна проблема неприємного запаху з труб через засмічення каналізаційної системи. Що ж робити, щоб уникнути такого клопоту? Розповідаємо про досить простий, але вкрай дієвий спосіб, як захистити каналізацію від волосся і що робити, якщо воно вже туди потрапило.

Як захистити каналізацію від волосся

Якщо немає спеціальних решіток чи фільтрів для захисту каналізаційної системи від волосся та шерсті домашніх тварин, можна скористатися підручними засобами.

Марля. Такий метод ідеально підійде, щоб уникнути потрапляння піску, волосся та інших дрібних сторонніх речей до каналізаційної системи. Перед тим, як приймати ванну чи купати свого домашнього улюбленця, покладіть шматок марлі на зливний отвір у ванній. Таким чином вода вільно стікатиме в трубу, а на марлі залишатиметься все, що не повинно потрапляти до каналізації.

Такий метод ідеально підійде, щоб уникнути потрапляння піску, волосся та інших дрібних сторонніх речей до каналізаційної системи. Перед тим, як приймати ванну чи купати свого домашнього улюбленця, покладіть шматок марлі на зливний отвір у ванній. Таким чином вода вільно стікатиме в трубу, а на марлі залишатиметься все, що не повинно потрапляти до каналізації. Канцелярська резинка. Ця річ допоможе уникнути потрапляння довгого волосся в каналізацію. Резинку достатньо перед тим, як приймати ванну чи душ, помістити на зливний отвір у ванній, а потім просто її прибрати. На ній залишиться все волосся, і вам не доведеться постійно чистити спеціальну решітку чи саму каналізаційну трубу.

Як прочистити трубу у ванній від волосся народними способами

Якщо каналізаційна труба у ванній забилася, а під рукою немає професійних засобів, на допомогу прийдуть підручні.

Залийте в трубу окріп. Температура гарячої води розчинить жир та мило, які скріплюють волосяну пробку. Просто закип’ятіть у чайнику воду, потім обережно вилийте її у стік ванни.

Температура гарячої води розчинить жир та мило, які скріплюють волосяну пробку. Просто закип’ятіть у чайнику воду, потім обережно вилийте її у стік ванни. Сода й оцет. Ці речовини здатні роз’їсти сміття та волосся, яке накопичується в каналізаційній трубі, й повністю його ліквідувати. Спочатку варто розігріти труби гарячою водою, потім засипте 150 грамів соди у стік, а через 15 хвилин залийте окріп. Або для посилення ефекту замість окропу використовуйте оцет, половини склянки буде досить, щоб позбутися сміття та жиру.

Ці речовини здатні роз’їсти сміття та волосся, яке накопичується в каналізаційній трубі, й повністю його ліквідувати. Спочатку варто розігріти труби гарячою водою, потім засипте 150 грамів соди у стік, а через 15 хвилин залийте окріп. Або для посилення ефекту замість окропу використовуйте оцет, половини склянки буде досить, щоб позбутися сміття та жиру. Розчин солі й соди. Такий метод вкрай ефективний для того, щоб позбутися волосся у зливній трубі. Для цього треба змішати по 200 грамів соди й солі в глибокій мисочці, потім залити цю суміш окропом, води повинно бути близько 400-500 грамів. Залийте приготований розчин у злив ванної на ніч, а вранці просто промийте трубу гарячою водою.

Такий метод вкрай ефективний для того, щоб позбутися волосся у зливній трубі. Для цього треба змішати по 200 грамів соди й солі в глибокій мисочці, потім залити цю суміш окропом, води повинно бути близько 400-500 грамів. Залийте приготований розчин у злив ванної на ніч, а вранці просто промийте трубу гарячою водою. Кока-кола. Цей напій не зможе розчинити волосся, але він на відмінно упорається із жиром на каналізаційній трубі. Для цього треба у стік ванної залити два літри напою і зачекати дві-три години. Після цього варто промити злив гарячою водою.

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