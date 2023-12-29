Як назавжди забути про неприємний запах у холодильнику: допоможе цей копійчаний засіб

Причин неприємного запаху з холодильника може бути багато – зіпсовані продукти, плями від пролитих рідин, поламане обладнання тощо. Втім, є народний спосіб, який умить впорається із проблемою. Ним користувалися ще наші бабусі, коли дорогих миючих засобів не було. Розповідаємо, що треба зробити, щоб швидко і назавжди позбутися смороду в холодильнику.

Як позбутися неприємного запаху з холодильника

Спочатку треба визначити причину смороду, щоб локально позбутися цієї проблеми. Коли знайдете джерело неприємного запаху, добре помийте холодильник і дайте йому висохнути. Потім візьміть звичайну харчову соду, насипте півсклянки і поставте на полицю холодильника. Такий простий засіб допоможе знищити всі неприємні запахи. Соду в склянці необхідно періодично змінювати.

Також можна зробити розчин з водою та оцтом для знищення неприємних запахів. Змішайте воду та оцет у співвідношенні 2:1, вимийте цим засобом холодильник. А залишки розчину насипте у склянку і поставте на полицю, він вбиратиме всі неприємні запахи.

Як позбутися смороду в холодильнику: ще декілька дієвих методів

Паста з харчової соди. Цей порошок має здатність абсорбувати всі погані запахи, тому ідеально підійде для нейтралізації смороду в холодильнику. Для пасти треба дві столові ложки соди і дві столові ложки води. Нанесіть суміш на губку і протріть всі полиці та решітки у холодильнику, потім все вимийте звичайною водою.

Цей порошок має здатність абсорбувати всі погані запахи, тому ідеально підійде для нейтралізації смороду в холодильнику. Для пасти треба дві столові ложки соди і дві столові ложки води. Нанесіть суміш на губку і протріть всі полиці та решітки у холодильнику, потім все вимийте звичайною водою. Лимон. Для такого способу знищення запаху знадобиться половинка лимона. Вичавіть з лимона сік на губку чи ганчірку і добре витріть нею всі полиці. Це нейтралізує неприємні запахи в холодильнику, а від лимона надовго залишиться приємний аромат.

Для такого способу знищення запаху знадобиться половинка лимона. Вичавіть з лимона сік на губку чи ганчірку і добре витріть нею всі полиці. Це нейтралізує неприємні запахи в холодильнику, а від лимона надовго залишиться приємний аромат. Продукти для поглинання запахів. Є деякі продукти, які чудово впораються з неприємним ароматом, достатньо буде просто покласти трохи на полицю. Це чорний хліб, пряні трави – гвоздика, чебрець, кориця, шкірка апельсина, половинка сирої картоплі, мелена кава чи кавова гуща.

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