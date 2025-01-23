Як називали дітей у другій половині 2024 року: серед рідкісних імен — Барбі, Мерсі, Султан, Добриня

Міністерство юстиції опублікувало перелік імен, якими найчастіше називали дітей 2024 року в Україні.

За даними Міністерства юстиції України, 2024 року в Україні народилось понад 176 000 дітей, кожен з яких отримав своє неповторне ім’я.

Найпопулярніші імена для дівчаток за даними Мін'юсту:

Анна

Софія

Марія

Катерина

Соломія

Поліна

Вікторія

Мілана

Найпопулярніші імена для хлопчиків:

Артем

Максим

Богдан

Дмитро

Михайло

Андрій

Денис

Данило

Тимофій

Макар

Марк

Серед незвичних жіночих імен, якими називали дівчаток 2024 року:

Барбі, Мерсі, Дзвінка, Янголя, Рута, Гориня, Жасмін, Роксолана, Василіса, Олімпіада, Луна, Квітка, Суламіта, Мальва та Дояна.

Рідкісні імена для хлопчиків:

Пантелеімон, Соломон, Тамерлан, Еней, Святогор, Арнольд, Єлисей, Добриня, Зореслав, Зоровавель, Яїр, Северин, Аскольд та Султан.

Згідно із українським законодавством, фізична особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище та ім'я, по батькові за згодою батьків або піклувальника. А від 16 років вона може змінити їх на власний розсуд.

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