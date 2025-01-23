Як називали дітей у другій половині 2024 року: серед рідкісних імен — Барбі, Мерсі, Султан, Добриня

Популярні та рідкісні імена 2024 року.
Міністерство юстиції опублікувало перелік імен, якими найчастіше називали дітей 2024 року в Україні.
За даними Міністерства юстиції України, 2024 року в Україні народилось понад 176 000 дітей, кожен з яких отримав своє неповторне ім’я.
Найпопулярніші імена для дівчаток за даними Мін'юсту:
- Анна
- Софія
- Марія
- Катерина
- Соломія
- Поліна
- Вікторія
- Мілана
Найпопулярніші імена для хлопчиків:
- Артем
- Максим
- Богдан
- Дмитро
- Михайло
- Андрій
- Денис
- Данило
- Тимофій
- Макар
- Марк
Серед незвичних жіночих імен, якими називали дівчаток 2024 року:
Барбі, Мерсі, Дзвінка, Янголя, Рута, Гориня, Жасмін, Роксолана, Василіса, Олімпіада, Луна, Квітка, Суламіта, Мальва та Дояна.
Рідкісні імена для хлопчиків:
Пантелеімон, Соломон, Тамерлан, Еней, Святогор, Арнольд, Єлисей, Добриня, Зореслав, Зоровавель, Яїр, Северин, Аскольд та Султан.
Згідно із українським законодавством, фізична особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище та ім'я, по батькові за згодою батьків або піклувальника. А від 16 років вона може змінити їх на власний розсуд.
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