Як назвати дитину 2025 року: хлопчика, дівчинку, популярні, рідкісні та давньоукраїнські імена

Якщо ви вибираєте, як назвати дитину, яка має з'явитися на світ 2025 року, скористайтеся переліком найпопулярніших дитячих імен.
Обираючи ім'я, треба керуватися такими факторами:
- гарне звучання як у дитячому, так і в дорослому віці;
- гарне поєднання з по батькові;
- популярність;
- сімейна традиція (коли дітей називають на честь когось з родичів).
Гарні й рідкісні імена для хлопчиків і дівчаток 2025 року
Якщо ви хочете наголосити на неповторності та унікальності вашого малюка, подарувати йому особливу долю, спробуйте підібрати рідкісне ім'я. Тут існує лише одне правило – воно має звучати милозвучно та благородно.
Ось топ-20 імен для хлопчиків і дівчаток, які вважаються рідкісними.
Як назвати сина 2025 року:
- Альберт
- Богдан
- Гліб
- Данило
- Демид
- Добромир
- Єлизар
- Каміль
- Лев
- Леонтій
- Марк
- Матвій
- Мирон
- Назар
- Оскар
- Рафаель
- Тарас
- Тимофій
- Тимур
- Ярослав
Як назвати доньку 2025 року:
- Агнія
- Аделіна
- Аїда
- Жанна
- Єсенія
- Римма
- Сніжана
- Інга
- Інеса
- Камілла
- Лідія
- Лія
- Стелла
- Едіта
- Маргарита
- Мая
- Мілана
- Неллі
- Емілія
- Емма
За словами психологів, малюки з рідкісними іменами почуваються особливими від самого дитинства. Вони зростають більш амбітними, ніж їхні однолітки, що допомагає досягати висот в майбутньому.
Як назвати дитину в давньоукраїнському стилі 2025 року
Мода на давньоукраїнські імена набирає в Україні обертів, а тому ви можете підібрати доволі гарне й рідкісне ім'я своїй дитині з переліку споконвічних українських імен. Дівчинку можна назвати:
- Агафія
- Акилина
- Анісія
- Бажана
- Богдана
- Богуслава
- Божена
- Варвара
- Василина
- Віринея
- Вірляна
- Глафира
- Євдокія
- Євстахія
- Жадана
- Звенислава
- Зінаїда
- Зіновія
- Зореслава
- Іроїда
- Костантина
- Лада
- Либідь
- Любомира
- Мавка
- Мальва
- Меланія
- Мелітина
- Мотрона
- Неоніла
- Одарина
- Орина
- Орися
- Параскева
- Пелагія
- Рада
- Радослава
- Родослава
- Роксана
- Романа
- Рута
- Світляна
- Соломія
- Стефанія
- Таїса
- Текля
- Теодора
- Теодосія
- Тереса
- Февронія
- Фекла
- Хівря
- Цвітана
- Юстина
А для хлопчика можна підібрати таке ім'я:
- Адріян
- Аскольд
- Атанасій
- Бажан
- Боян
- Вакула
- Власій
- Волелюб
- Всеволод
- Дем'ян
- Ераст
- Євстахій
- Євтимій
- Єремія
- Жадан
- Захар
- Зиновій
- Злат
- Зорян
- Ізидор
- Іриней
- Киян
- Левко
- Любим
- Любомир
- Маркіян
- Микита
- Модест
- Нестор
- Никифор
- Омелян
- Орест
- Остап
- Панас
- Пилип
- Потап
- Радослав
- Радомир
- Сава
- Свирид
- Севастіян
- Северин
- Тадей
- Теодор
- Теофан
- Теофіль
- Тимотей
- Тома
- Юліян
- Юстин
- Яків
- Ярема
- Ярополк
Як назвати дитину 2025 року за церковним календарем
Часто батьки називають дитину на честь святого чи святої, яких вшановують у день народження немовляти. Ім'я в такому разі вибирається з огляду на певні правила:
- вибирають безпосередньо з імен, які припадають на той день, коли дитина народилася;
- вибирають ім'я, яке припадає на 8 або 40 день від народження дитини;
- вибирають захисника зі списку святих, ім'я якого припадає на дату таїнства хрещення.
Часто якщо жіноче ім'я відсутнє, можна обирати похідне від чоловічого, наприклад, Олександр – Олександра, Валерій — Валерія тощо.
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