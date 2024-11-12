Як назвати дитину 2025 року: хлопчика, дівчинку, популярні, рідкісні та давньоукраїнські імена

Якщо ви вибираєте, як назвати дитину, яка має з'явитися на світ 2025 року, скористайтеся переліком найпопулярніших дитячих імен.

Обираючи ім'я, треба керуватися такими факторами:

гарне звучання як у дитячому, так і в дорослому віці;

гарне поєднання з по батькові;

популярність;

сімейна традиція (коли дітей називають на честь когось з родичів).

Гарні й рідкісні імена для хлопчиків і дівчаток 2025 року

Якщо ви хочете наголосити на неповторності та унікальності вашого малюка, подарувати йому особливу долю, спробуйте підібрати рідкісне ім'я. Тут існує лише одне правило – воно має звучати милозвучно та благородно.

Ось топ-20 імен для хлопчиків і дівчаток, які вважаються рідкісними.

Як назвати сина 2025 року:

Альберт Богдан Гліб Данило Демид Добромир Єлизар Каміль Лев Леонтій Марк Матвій Мирон Назар Оскар Рафаель Тарас Тимофій Тимур Ярослав

Як назвати доньку 2025 року:

Агнія Аделіна Аїда Жанна Єсенія Римма Сніжана Інга Інеса Камілла Лідія Лія Стелла Едіта Маргарита Мая Мілана Неллі Емілія Емма

За словами психологів, малюки з рідкісними іменами почуваються особливими від самого дитинства. Вони зростають більш амбітними, ніж їхні однолітки, що допомагає досягати висот в майбутньому.

Як назвати дитину в давньоукраїнському стилі 2025 року

Мода на давньоукраїнські імена набирає в Україні обертів, а тому ви можете підібрати доволі гарне й рідкісне ім'я своїй дитині з переліку споконвічних українських імен. Дівчинку можна назвати:

Агафія Акилина Анісія Бажана Богдана Богуслава Божена Варвара Василина Віринея Вірляна Глафира Євдокія Євстахія Жадана Звенислава Зінаїда Зіновія Зореслава Іроїда Костантина Лада Либідь Любомира Мавка Мальва Меланія Мелітина Мотрона Неоніла Одарина Орина Орися Параскева Пелагія Рада Радослава Родослава Роксана Романа Рута Світляна Соломія Стефанія Таїса Текля Теодора Теодосія Тереса Февронія Фекла Хівря Цвітана Юстина

А для хлопчика можна підібрати таке ім'я:

Адріян Аскольд Атанасій Бажан Боян Вакула Власій Волелюб Всеволод Дем'ян Ераст Євстахій Євтимій Єремія Жадан Захар Зиновій Злат Зорян Ізидор Іриней Киян Левко Любим Любомир Маркіян Микита Модест Нестор Никифор Омелян Орест Остап Панас Пилип Потап Радослав Радомир Сава Свирид Севастіян Северин Тадей Теодор Теофан Теофіль Тимотей Тома Юліян Юстин Яків Ярема Ярополк

Як назвати дитину 2025 року за церковним календарем

Часто батьки називають дитину на честь святого чи святої, яких вшановують у день народження немовляти. Ім'я в такому разі вибирається з огляду на певні правила:

вибирають безпосередньо з імен, які припадають на той день, коли дитина народилася;

вибирають ім'я, яке припадає на 8 або 40 день від народження дитини;

вибирають захисника зі списку святих, ім'я якого припадає на дату таїнства хрещення.

Часто якщо жіноче ім'я відсутнє, можна обирати похідне від чоловічого, наприклад, Олександр – Олександра, Валерій — Валерія тощо.

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