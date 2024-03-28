Як назвати дитину: рідкісні імена, якими називали українці дітей у першому кварталі 2024 року

Якими рідкісними та популярними іменами називали дітей 2024 року
Дуже часто очікування народження дитини викликає у батьків суперечки та роздуми — як назвати малюка? Хтось вибирає ім'я відповідно сімейних традицій, церковного календаря, дехто шукає рідкісні імена.
Саме для останніх пропонуємо перелік рідкісних та популярних імен, якими називали дітей на Рівенщині, в Івано-франківській області, на Хмельниччині 2024 року
При виборі імені важливо не поспішати з ухваленням рішення, подумати як воно звучатиме у поєднанні з прізвищем та по батькові.
Рідкісні імена, якими називали дітей 2024 року
Як називали дівчат
- Аделіна,
- Адель,
- Амалія,
- Аміна,
- Аміра,
- Аріана,
- Аріна,
- Василина,
- Вінесса,
- Домініка,
- Елен,
- Емілія,
- Ксенія,
- Майя,
- Меланія,
- Меліса,
- Міла,
- Руфіна,
- Стелла,
- Тая,
- Тея,
- Юстина.
Як називали хлопчиків:
- Авенір,
- Адріан,
- Алам,
- Альберт,
- Арон,
- Веніамін,
- Даніель,
- Дем'ян,
- Ельдар,
- Емір,
- Еней,
- Ерік,
- Єремій,
- Єфрем,
- Ласт,
- Лео,
- Лука,
- Мануель,
- Марко,
- Мойсей,
- Нестор,
- Радомир,
- Рувим,
- Соломон,
- Тамерлан,
- Устим,
- Ярема,
- Ясін.
Як назвати дитину: популярні імена
Жіночі:
- Аліса
- Анна,
- Еліана,
- Емілія
- Єва,
- Злата,
- Лея,
- Меланія,
- Мія,
- Соломія,
- Софія,
- Уляна,
- Ясміна.
Чоловічі:
- Дамір,
- Олександр,
- Дмитро,
- Марк,
- Матвій,
- Тимофій.
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