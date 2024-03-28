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Як назвати дитину: рідкісні імена, якими називали українці дітей у першому кварталі 2024 року

Як назвати дитину: рідкісні імена, якими називали українці дітей у першому кварталі 2024 року

Як назвати дитину

Якими рідкісними та популярними іменами називали дітей 2024 року

Дуже часто очікування народження дитини викликає  у батьків суперечки та роздуми — як назвати малюка? Хтось вибирає ім'я відповідно сімейних традицій, церковного календаря, дехто шукає рідкісні імена.

 Саме для останніх пропонуємо перелік рідкісних та популярних імен, якими називали дітей на Рівенщині, в Івано-франківській області, на Хмельниччині 2024 року

При виборі імені важливо не поспішати з ухваленням рішення, подумати як воно звучатиме у поєднанні з прізвищем та по батькові.

Рідкісні імена, якими називали дітей  2024 року

Як називали дівчат 

  • Аделіна,
  • Адель,
  • Амалія,
  • Аміна,
  • Аміра,
  • Аріана,
  • Аріна,
  • Василина,
  • Вінесса,
  • Домініка,
  • Елен,
  • Емілія,
  • Ксенія,
  • Майя,
  • Меланія,
  • Меліса,
  • Міла,
  • Руфіна,
  • Стелла,
  • Тая,
  • Тея,
  • Юстина.

Як називали хлопчиків: 

  • Авенір,
  • Адріан,
  • Алам,
  • Альберт,
  • Арон,
  • Веніамін,
  • Даніель,
  • Дем'ян,
  • Ельдар,
  • Емір,
  • Еней,
  • Ерік,
  • Єремій,
  • Єфрем,
  • Ласт,
  • Лео,
  • Лука,
  • Мануель,
  • Марко,
  • Мойсей,
  • Нестор,
  • Радомир,
  • Рувим,
  • Соломон,
  • Тамерлан,
  • Устим,
  • Ярема,
  • Ясін.

Як назвати дитину: популярні імена

Жіночі:

  • Аліса
  • Анна,
  • Еліана,
  • Емілія
  • Єва,
  • Злата,
  • Лея,
  • Меланія,
  • Мія,
  • Соломія,
  • Софія,
  • Уляна,
  • Ясміна.

Чоловічі:

  • Дамір,
  • Олександр,
  • Дмитро,
  • Марк,
  • Матвій,
  • Тимофій.

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