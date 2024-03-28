Як назвати дитину: рідкісні імена, якими називали українці дітей у першому кварталі 2024 року

Дуже часто очікування народження дитини викликає у батьків суперечки та роздуми — як назвати малюка? Хтось вибирає ім'я відповідно сімейних традицій, церковного календаря, дехто шукає рідкісні імена.

Саме для останніх пропонуємо перелік рідкісних та популярних імен, якими називали дітей на Рівенщині, в Івано-франківській області, на Хмельниччині 2024 року

При виборі імені важливо не поспішати з ухваленням рішення, подумати як воно звучатиме у поєднанні з прізвищем та по батькові.

Рідкісні імена, якими називали дітей 2024 року

Як називали дівчат

Аделіна,

Адель,

Амалія,

Аміна,

Аміра,

Аріана,

Аріна,

Василина,

Вінесса,

Домініка,

Елен,

Емілія,

Ксенія,

Майя,

Меланія,

Меліса,

Міла,

Руфіна,

Стелла,

Тая,

Тея,

Юстина.

Як називали хлопчиків:

Авенір,

Адріан,

Алам,

Альберт,

Арон,

Веніамін,

Даніель,

Дем'ян,

Ельдар,

Емір,

Еней,

Ерік,

Єремій,

Єфрем,

Ласт,

Лео,

Лука,

Мануель,

Марко,

Мойсей,

Нестор,

Радомир,

Рувим,

Соломон,

Тамерлан,

Устим,

Ярема,

Ясін.

Як назвати дитину: популярні імена

Жіночі:

Аліса

Анна,

Еліана,

Емілія

Єва,

Злата,

Лея,

Меланія,

Мія,

Соломія,

Софія,

Уляна,

Ясміна.

Чоловічі:

Дамір,

Олександр,

Дмитро,

Марк,

Матвій,

Тимофій.

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