Як назвати дівчинку рідкісним і красивим іменем: привертають увагу та закохують в себе

Підібрали для вас добірку з трьох неймовірно красивих рідкісних жіночих українських імен, які здатні закохати в себе.

Останнім часом серед українців надзвичайно популярними стають маловживані імена. Вони мають особливе значення та давню історію. Ось три цікавих старовинних жіночих імені, які одразу закохують в себе.

Євдокія

Це ім'я з'явилося в Древній Греції, де воно означало "добра слава". В Київській Русі воно стало популярним за часів хрещення, коли християнство почало поширюватися українськими землями. Причому ім'я Євдокія було популярним як серед бідняків, так і серед заможних людей. Вважається, що власниці цього старовинного імені наділені лідерськими якостями, а ще люблять привертати до себе увагу.

Іларія

Унікальне ім'я, яке одночасно має як давньогрецьке, так і римське коріння. Утворилося воно від чоловічого варіанта Іларій, що тлумачиться як "веселий, радісний". Від самого дитинства дівчата з таким цікавим ім'ям відрізняються комунікабельністю. Вони буквально можуть знайти спільну мову з будь-якою людиною. Вони проводять час в колі тих, хто вміє їх зацікавити, а ще люблять дізнаватися про щось нове та досліджувати таємниці світу.

Юстина

Прийшло до нас з латини і перекладається як "справедлива". Це жіноче ім'я було утворене від чоловічого — Юстин. Вважається, що жінки, які носять це ім'я, наділені особливою енергетикою, що приваблює до себе всіх навколо. Юстина полюбляє отримувати компліменти та похвалу, однак і сама не скупиться на приємні слова, особливо для близьких людей.

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