Як назвати хлопчика: чоловічі імена на літеру М та що вони означають

Після народження дитини перед новоспеченими батьками постає дилема – яке ім'я обрати немовляті. Через те, що варіантів безліч, на це може піти не одна година.

Яке ім'я вибрати для хлопчика на літеру М – розповідаємо далі.

Як вибрати ім'я для дитини

За словами психолога Андрія Кузнєцова, питання вибору імені дитини – це питання більше культурологічне, вплив на нього також мають модні віяння або ж сімейна традиція.

"Важливо не ухвалювати емоційне рішення у стані стресу, наприклад, тому що потім можна пошкодувати про вибір імені на емоціях. Гарне ім’я для дитини має бути співзвучним з її прізвищем, також можна опиратися на родинні традиції", – каже він.

Також обираючи ім’я для хлопчика, зверніть увагу на його значення, адже багато імен мають приховані сенси.

Крім того, важливо щоб вибір імені не призвів до суперечок між батьками та навіть родичами. В такій ситуації треба відкласти емоції та спокійно поговорити оде з одним, зрозуміти проблему та дізнатися, чому саме ваша половинка не погоджується на запропоноване ім’я.

Один з варантів – на аркуші паперу випишіть 5-10 варіантів імен, які вам подобаються найбільше. Потім можна порівняти списки та зупинитися на тому імені, яке записане в обох батьків. У разі чого завжди можна обговорити всі варіанти та обрати один найкращий відповідник.

Популярні імена на літеру М 2024 року

Максим

Ім'я має римське коріння, яке пішло від родового імені Maximus. Історики стверджують, що ім'я Максим означає "великий".

Вже впродовж років це ім'я залишається одним з найпопулярніших чоловічих імен, яке часто вибирають батьки для своїх синів. Фахівці з езотерики стверджують, що Максими – улюбленці фортуни.

В дорослому віці його власники переростають свою дитячу невпевненість і мають твердий характер.

Мстислав

Це ім’я має старовинні українські корені. Саме його носили давньоруські князі: Мстислав Володимирович на прізвисько Хоробрий був князем у Чернігові, Мстислав I Володимирович – Великий Київський князь, Мстислав II Ізяславович теж правив у Києві, Мстислав Святополкович – князь Брестський і Новгород-Сіверський.

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Попри те, що це ім'я було надовго забуте, зараз воно знову на піку своєї популярності. Його носять сильні, сміливі люди, які вирізняються сталевим характером, витримкою і гострим розумом.

Чоловіки з таким іменем зазвичай вирізняються розумом, проникливістю, схильні до аналізу та систематизації.

Микола

Хлопчики, яких називають цим іменем, мають усі шанси стати успішними в майбутньому.

Воно походить від давньогрецького імені Ніколаос, яке перекладається як "переможець народів".

Головна риса Миколи – його наполегливість. Навіть якщо справи йдуть шкереберть, він розуміє, що незабаром усе налагодиться.

Православні імена для хлопчиків на літеру М

Михайло

Михайло – ім'я, яке вважається одним з найдревніших в історії людства. Воно походить від давньоєврейського Мікаель, що в перекладі означає "такий самий, як Бог", "богоподібний".

У християн воно належало одному з ангелів Божих – архангелові Михаїлу. Через це деякі народи його не використовують, оскільки вважають, що простий смертний не заслуговує носити ім’я ангела.

Минулого століття ім’я Михайло входило до першої десятки найвикористовуваніших в Україні, проте його пік припав на 1910 рік. Основною причиною цього стала популярність Великого князя Михайла Олександровича (сина Російського імператора Олександра III).

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Зазначається, що Михайло – чоловік, у характері якого переважають позитивні риси. Він добрий, уважний до тих, хто його оточує.

Микита

Ім'я Микита прийшло до нас з грецької мови та означає "переможець". Воно, зокрема, безпосередньо пов'язане з богинею Нікою.

Микита знає собі ціну, не дозволяє керувати собою і завжди домагається бажаного.

Також він дуже цілеспрямований і наполегливий, що дозволяє йому домогтися великих успіхів у кар'єрі. Іноді через роботу він заганяє себе та жертвує своїм особистим життям. Як начальник Микита дуже суворий і вимогливий.

Мирон

Походження імені Мирон має кілька значень. У грецькій мові воно є спільнокореневим для слів "мирт" (запашна рослина), "мирра" (запашна смола), "миро" (запашна олія), в перекладі означає "запашна смола".

Крім того, його пов’язують з перським іменем Міран, яке перекладається як "емір", "повелитель".

Мирон – спокійний і неквапливий чоловік, любить розмірене життя. Він уважний до найменших деталей, які чужому окові будуть навіть не помітними. Багато люблять Мирона за м’якість у спілкуванні, вважаючи його чарівною людиною. Властива йому добродушність притягує всіх.

Іноземні імена на М

Майкл

Це ім’я входить до десяти поширених імен на Заході.

Важливо зазначити, що воно є англійською версією імені Михайло, яке своєю чергою походить від єврейського Мікаель і означає "богоподібний".

Маврикій

Давньогрецьке чоловіче ім'я, яке набуло своєї популярності в багатьох країнах світу. Основною рисою цього імені є його незвичність та екзотичність, що робить його особливо привабливим для батьків, які шукають унікальне саме для свого малюка.

Походження імені Маврикій пов'язане з античною назвою острова Маврикій в Індійському океані. У грецькій міфології острів Маврикій був перетворений богами на тропічний рай з багатою флорою та фауною. Таким чином, ім'я Маврикій утворилося від грецького слова μαυρο (мауро), що означає чорний. Це пов'язано з кольором землі та родючості, на який звернули увагу населення та переселенці з острова.

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Маврикій був також іменем святого Маврикія, якого вважали заступником від зла та помічником у складних життєвих ситуаціях. В історії він описується як безстрашний воїн і відважний полководець, який прославився своєю хоробрістю та відданістю.

Макар

Макар – чоловіче ім’я з грецькими коренями. Його пов’язують з давньогрецькою міфологією: "Макаріос" – один з епітетів Зевса. Означає "благословенний", "блаженний", "щасливий".

Чоловіки, які носять це ім'я, мають нестандартне мислення, можуть знаходити вихід з будь-якої життєвої ситуації, не піддаються впливу інших людей і завжди відстоюють свою точку зору.

Крім того, пропонуємо перелік рідкісних і популярних імен, якими називали дітей на Рівненщині, в Івано-Франківській області, на Хмельниччині 2024 року.

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